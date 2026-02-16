पेट्रोल पंपाच्या होर्डिंगचा खांब उभारताना थेट कारवर कोसळला, नेत्याचा जागीच मृत्यू; घटना CCTVमध्ये कैद

उत्तर प्रदेशातील प्रतापगढमध्ये हायमास्ट पोल क्रेनमधून धावत्या कारवर कोसळल्यानं भीषण अपघात झाला. यात समाजवादी पार्टीच्या स्थानिक नेत्याचा जागीच मृत्यू झाला. घरापासून अवघ्या ५०० मीटर अंतरावर झालेल्या या अपघाताची घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झालीय. लाल बहादुर यादव असं मृत्यू झालेल्या नेत्याचं नाव आहे. बाबूगंज बाजारात ही घटना घडली..प्रतापगढमध्ये बाबूगंज बाजारात पेट्रोल पंपासमोर हायमास्ट लाइटचा ६५ फूट उंच खांब क्रेनच्या मदतीने उभा केला जात होता. पोलचं वजन ४० क्विंटल इतकं होतं. काम सुरू असताना अचानक क्रेनचा पट्टा तुटला आणि बाजूने जाणाऱ्या क्रेटा कारवर खांब कोसळला. खांब कोसळल्यानं कारच्या पुढच्या भागाचा चुराडा झाला आहे. काही समजण्याच्या आत घडलेल्या या घटनेनं मोठी खळबळ उडाली. कारमधून लाल बहादुर यादव कामासाठी निघाले होते. त्यांचं घर घटनास्थळापासून फक्त ५०० मीटर अंतरावर होतं..Mumbai : अल्पवयीनाने कारनं उडवलं, १० दिवसांनी पतीचा मृत्यू; पत्नीची प्रकृतीही चिंताजनक.घरातून बाहेर पडून एक मिनिटही झाला नव्हता. घरापासून ५०० मीटर अंतरावर असणाऱ्या पेट्रोल पंपाजवळ उभारण्यात येणारा खांब त्यांच्या गाडीवर कोसळला. यावेळी मोठा आवाज झाला आणि एकच गोंधळ उडाला. लोकांनी कारच्या दिशेनं धाव घेतली असता आत चालकाच्या सीटवर लाल बहादुर यादव असल्याचं दिसलं..स्थानिकांनी कारचा दरवाजा तोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना कसेबसे बाहेर काढलं आणि रुग्णालयात नेलं. पण उपचाराआधीच त्यांचा मृत्यू झाला होता. याची माहिती बाबूगंज बाजार आणि परिसरात समजताच शोककळा पसरली. रुग्णालय परिसरात नातेवाईक आणि समर्थकांनी मोठी गर्दी केली होती..पेट्रोल पंप आणि त्याच्या परिसरात लागलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात ही सगळी घटना कैद झाली आहे. सीसीटीव्ही फूटेजमध्ये दिसतं की खांब उभा करताना अचानक पोल एका बाजूला झुकला आणि खालून जाणाऱ्या कारवर कोसळला. पोल लावताना सुरक्षेची खबरदारी घेण्यात आली नव्हती असा आरोप आता केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.