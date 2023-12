Video: गोगामेडींच्या हत्येचा व्हिडिओ आला समोर; बिश्नोईच्या गँगच्या रोहित स्वामीनं घेतली जबाबदारी

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय करणी सेनेचे प्रमुख सुखदेवसिंह गोगामेदी यांची आज सकाळी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणात नवी अपडेट समोर आली असून हत्या प्रकरणाची जबाबदारी लॉरेन्स बिश्नोई गँगनं घेतली आहे.

तसेच या हत्येचं सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आलं आहे. बिश्नोई गँगनं त्याला मारण्याची यापूर्वीच धमकी दिली होती. (CCTV Footage of Karni Sena Sukhdev Singh Gogamedi murder is out Rohit Swamy of Bishnoi Gang took responsibility)