Census 2027: मोठी बातमी! जनगणनेच्या वेळापत्रकाची घोषणा; 'या' तारखांना होणार सर्वेक्षण, काही भाग तात्पुरते वगळले; 'हे' प्रश्न विचारले जाणार

Census 2027 Dates Announced: केंद्र सरकारने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय जनगणनेच्या अधिकृत तारखांची घोषणा केली आहे. देशभरात ही जनगणना २५ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत पार पडणार आहे. मात्र, भौगोलिक आव्हाने आणि प्रशासकीय अडचणी लक्षात घेता देशातील अतिउंच बर्फाच्छादित प्रदेश तसेच ज्या राज्यांमध्ये आगामी काळात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यांना या वेळापत्रकातून वगळण्यात आले असून तिथे नंतर सर्वेक्षण केले जाईल. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.भारतात राष्ट्रीय जनगणनेचे आयोजन ‘जनगणना कायदा, १९४८’ आणि ‘जनगणना नियम, १९९०’ यांमधील कायदेशीर तरतुदींनुसार केले जाते. भारतामध्ये यापूर्वीची राष्ट्रीय जनगणना २०११ मध्ये दोन टप्प्यांत यशस्वीपणे पूर्ण झाली होती..त्यानंतर २०२१ च्या जनगणनेचे नियोजनही दोन टप्प्यांत करण्यात आले होते; ज्यानुसार पहिला टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० दरम्यान आणि दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२१ मध्ये नियोजित होता. या मोहिमेसाठी प्रत्यक्ष मैदानावर काम करण्याची सर्व पूर्वतयारी झाली होती आणि १ एप्रिल २०२० पासून प्रत्यक्ष फील्ड वर्क सुरू होणार होते. मात्र हे सर्वेक्षण होऊ शकले नाही..देशभरात पसरलेल्या कोविड-१९ महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण जनगणनेची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली होती. आता दीर्घ प्रतीक्षेनंतर केंद्र सरकारने २०२७ मध्ये ही जनगणना राबवण्याची औपचारिक रूपरेषा आणि वेळापत्रक जाहीर केले आहे..FDA Action : कालबाह्य अन्नपदार्थांची तारखांमध्ये छेडछाड करून पुनर्विक्री; एफडीएकडून नवीन राज्यस्तरीय आदेश लागू.जनगणनेमध्ये कोणते प्रश्न विचारले जाणार?१. व्यक्तीचे नाव२. कुटुंब प्रमुखाशी नाते/संबंध३. लिंग (पुरुष/महिला/इतर)४. जन्मतारीख आणि वय५. सद्य वैवाहिक स्थिती६. विवाहाच्या वेळचे वय७. पती किंवा पत्नीचे नाव८. राष्ट्रीयत्व९. धर्म१०. अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती तपशील११. वडिलांचे नाव आणि तपशील१२. आईचे नाव आणि तपशील१३. दिव्यांगत्वाची स्थिती (असल्यास)१४. मातृभाषा आणि इतर अवगत भाषा१५. साक्षरता आणि डिजिटल साक्षरतेची स्थिती१६. शैक्षणिक संस्थेतील उपस्थिती/शिक्षणाची स्थिती१७. सर्वोच्च शैक्षणिक पात्रता आणि विषय१८. मागील एका वर्षातील कामाची स्थिती१९. आर्थिक हालचालींचा वर्ग (मुख्य किंवा सीमांत कामगार)२०. व्यवसाय किंवा काम२१. उद्योग, व्यापार किंवा सेवेचा प्रकार२२. कामगाराचा वर्ग (मालक, कर्मचारी, कौटुंबिक कामगार)२३. बिगर-आर्थिक स्वरूपाचे काम२४. कामाचा शोध किंवा कामासाठी उपलब्धता२५. कामाच्या ठिकाणी जाण्याचे प्रवासाचे साधन आणि अंतर२६. जन्म ठिकाण२७. पूर्वीचे वास्तव्याचे ठिकाण२८. स्थलांतराचे (जागा बदलण्याचे) कारण२९. सध्याच्या ठिकाणी वास्तव्याचा कालावधी३०. कायमचा पत्ता३१. सध्या जिवंत असलेल्या मुलांची संख्या (संबंधित महिलांसाठी)३२. आतापर्यंत जन्मलेल्या एकूण जिवंत मुलांची संख्या३३. मागील एका वर्षात जन्मलेल्या जिवंत मुलांची संख्या३४. कोविड-१९ लसीकरणाचा तपशील/ठिकाण३५. बँक खात्यांची संख्या३६. मोबाईल क्रमांक३७. आधार क्रमांक (ऐच्छिक/उपलब्ध असल्यास)३८. मतदार ओळखपत्र क्रमांक (उपलब्ध असल्यास)३९. पासपोर्ट क्रमांक (उपलब्ध असल्यास)४०. ड्रायव्हिंग लायसन्स (उपलब्ध असल्यास).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.