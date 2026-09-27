Child Safety Policy: शाळांमध्ये ‘स्मार्ट फोन’ बंदीची शिफारस,‘बिहेविअर चेंज’चा अहवाल; डिजिटल माध्यम वापरासाठी धोरणाचा आग्रह

नवी दिल्ली : मुलांच्या डिजिटल माध्यमांच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर धोरण आखावे, तसेच शाळांमध्ये ‘स्मार्ट फोन’च्या वापरावर बंदी घालावी, अशी मागणी ‘सेंटर फॉर लीगल ॲक्शन अँड बिहेविअर चेंज’च्या अहवालात करण्यात आली आहे. ऑनलाइन माध्यमांवरील वयाची मर्यादा निश्चित करण्याचीही शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे..‘प्रिव्हेन्शन बाय डिझाइन : फ्रॉम व्हॉलंटरी सेल्फ-रेग्युलेशन टू अ स्टेट ड्यूटी ऑफ केअर’ या अहवालाचे प्रकाशन न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित ‘जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मुलांसाठी सुरक्षित डिजिटल अवकाश’ या कार्यक्रमात करण्यात आले. हा कार्यक्रम ‘अथेना इन्फोनॉमिक्स’ आणि ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन’ने आयोजित केला होता. यासंदर्भातील कायदेशीर जबाबदाऱ्या अन् दंड ‘डिजिटल प्लॅटफॉर्म’ला आकारण्याची तरतूद असावी; मुलांवर किंवा पालकांवर त्याची कोणतीही जबाबदारी अथवा दंड लादू नये, असे सांगण्यात आले..‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन’च्या निवेदनानुसार या अभ्यासात ४० हून अधिक देशांतील डिजिटल माध्यमांच्या वापरावरील वयोमर्यादा आणि ११० देशांतील शाळांमधील ‘स्मार्ट फोन’विषयक धोरणांचा अभ्यास करण्यात आला. डिजिटल माध्यमांमुळे मुलांच्या सुरक्षेला निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबाबत प्लॅटफॉर्मच्या स्वनियमनाऐवजी राज्याची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शाळांमध्ये स्मार्ट फोन वापरावर स्पष्ट आणि निश्चित निर्बंध असावेत, अशी ठाम भूमिका या अहवालात मांडण्यात आली आहे. या अभ्यासानुसार, ५२ देशांनी शाळांमध्ये ‘स्मार्ट फोन’च्या वापरावर राष्ट्रीय पातळीवर कायदेशीर बंदी घातली आहे, तर ३१ देशांनी याबाबत राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. केवळ नऊ देशांमध्ये हा निर्णय संबंधित शाळांवर सोपविण्यात आला आहे. प्राथमिक आणि कनिष्ठ माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शालेय वेळेत स्मार्ट फोन वापरण्यास बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे..‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन’चे संस्थापक भुवन ऋभू यांनी नमूद केले, की डिजिटल क्षेत्राचा विस्तार वेगाने झाला असला, तरी त्यातून निर्माण होणारे धोके रोखण्यासाठीच्या यंत्रणा वेगाने विकसित झालेल्या नाहीत, असे म्हटले. सीमेपलीकडून होणाऱ्या ऑनलाइन गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अनिवार्य अहवाल प्रणाली आणि आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर चौकट आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘डिजिटल प्लॅटफॉर्म’ना मुलांच्या हक्क आणि सुरक्षेला बाधा आणणाऱ्या करारांमध्ये मुलांना बांधून ठेवता येऊ नये, असेही ऋभू यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.