CJP Protest: शैक्षणिक प्रश्नांनाचे काय? देशव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञांचा सवाल

मुंबई : दिल्लीत झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील अमानुष लाठीहल्ल्याचे पडसाद देशभरात उमटले. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशात शिक्षणासंदर्भात असंख्य प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रश्नांवरही आता नव्याने चर्चा होऊन सरकारला विविध प्रश्न विचारून ते सोडवले पाहिजेत, याविषयी राज्यातील तज्ज्ञांनी मत नोंदवले..ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ व यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या शिक्षण विकास मंचचे मुख्य समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी म्हणाले, 'शिक्षणमंत्री बदलल्याने शिक्षण क्षेत्रातील मूलभूत प्रश्न सुटणार आहेत का, हा आजचा खरा प्रश्न आहे. केजी ते पीजीपर्यंत शिक्षण व्यवस्थेसमोर शैक्षणिक गुणवत्ता, स्पर्धा परीक्षांची पारदर्शकता, वाढती आर्थिक व शैक्षणिक विषमता, तसेच सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याची मोठी आव्हाने आहेत.'.CJP Protest: प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे दूरगामी परिणाम, आंदोलन यशस्वी का झाले? जाणून घ्या.'एनईपी लागू झाले असले तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी अनेक राज्यांत अद्याप अपूर्ण आहे. जग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल कौशल्ये आणि संशोधनाधारित शिक्षणाकडे वेगाने वाटचाल करीत असताना भारतातही आधुनिक तंत्रज्ञानाशी सुसंगत शिक्षणाला अधिक प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे डॉ. सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केली..ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन म्हणाल्या, 'आज तरुणांच्या आंदोलनामुळे पेपरफुटी व परीक्षांतील अनागोंदीला जबाबदार असणाऱ्या केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. शिक्षण व्यवस्थेत प्राथमिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष, खासगीकरण, शाळा बंद करणे, शिक्षणाचे सांप्रदायीकरण, पुरेसा निधी नसणे, शिक्षणावरील तरतूद वाढवण्याची गरज, उच्च शिक्षणाचे प्रश्न, दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न मिळणे इत्यादी प्रश्न आहेत..त्याविरोधात लढावे लागणार आहे. ते अवघड असले तरी आवश्यक आहे.' ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ महेंद्र गणपुले यांनी, शेतकरी कर्ज, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षण क्षेत्रातील भयानक घोटाळे, रस्त्यांची दुर्दशा, रहदारीचा त्रास, पेट्रोलमधील इथेनॉल समस्या, दूध भेसळ समस्या, अन्नभेसळ, उच्च शिक्षण प्रवेश, आरोग्य सेवा, दुर्दशा अशा अनेक समस्या भेडसावत असल्याचे सांगितले. सामान्य जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत होत आला आहे. आंदोलने व त्यांना वाढणारा पाठिंबा हे त्याचे प्रतीक असल्याचे म्हणाले..Mumbai News: साकीनाका मॅनहोल दुर्घटनेचा अहवाल गुलदस्त्यात, तीन आठवडे उलटले; पालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह.आप पालक संघटनेचे प्रमुख मुकुंद किर्दत म्हणाले, 'काही वर्षांत शैक्षणिक व्यवस्था पूर्ण कोलमडून पडली आहे. सरकारी शाळा बंद पडत आहेत. त्यांचा दर्जा फारसा बरा नाही. वंचित दुर्बल घटकाला आठवीनंतर शिक्षण मिळणे कठीण होत आहे. अकरावी-बारावीच्या शालेय शिक्षणाला या समांतर प्रवेश प्रक्रियांमुळे फारसा अर्थ उरलेले नाही.'.'खासगीकरणामुळे आर्थिक दुर्बल घटकाला शिक्षण घेणे कठीण झाले आहे. नीट, जेईईसारख्या परीक्षा पद्धतींचा पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. नीट परीक्षेविषयी उभे केलेले प्रश्न हे सर्वच व्यवस्थेच्या बदलासाठी गरजेचे आहेत,' असेही ते म्हणाले..Karj Mafi: लाखो शेतकऱ्यांना मोठा धक्का! कर्जमाफी योजनेत थेट अपात्र; सरकारच्या तिजोरीतील पाच हजार कोटींची बचत.व्यवस्था उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर'देशभरात काही महिन्यांत एक लाखांहून अधिक सरकारी शाळा बंद केल्या गेल्या. राज्यात पाच हजारांची संख्या आहे. शिक्षकांना त्यांचे शैक्षणिक कामकाज नीट करू दिले जात नाही. गुणवत्ता ढासळल्याने सरकारी, अनुदानित शाळांपुढे प्रश्न निर्माण होतात, शिक्षकांना आपल्या प्रत्येक अधिकारासाठी लढावे लागते, ही मोठी शोकांतिका आहे. चुकीच्या धोरणांमुळे शिक्षणाचे क्षेत्रच उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे,' अशी भीती शिक्षक सेनेचे कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.