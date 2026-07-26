देश

CJP Protest: शैक्षणिक प्रश्नांनाचे काय? देशव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञांचा सवाल

NEET Paper Leak Students Protest: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शिक्षणासंदर्भात असंख्य प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हे प्रश्न चर्चा करून सरकारने सोडवले पाहिजेत, असे मत तज्ज्ञांनी नोंदवले.
CJP Protest

CJP Protest

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : दिल्लीत झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील अमानुष लाठीहल्ल्याचे पडसाद देशभरात उमटले. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशात शिक्षणासंदर्भात असंख्य प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रश्नांवरही आता नव्याने चर्चा होऊन सरकारला विविध प्रश्न विचारून ते सोडवले पाहिजेत, याविषयी राज्यातील तज्ज्ञांनी मत नोंदवले.

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