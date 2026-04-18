देश

होर्मुझ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! समुद्री व्यापारासाठी ‘सुरक्षाकवच देणार; जहाजांसाठी मोठी खुशखबर

Indian ships insurance: नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सार्वभौम सागरी निधीच्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. सुमारे १३,००० कोटी रुपयांचा हा निधी भारतीय जहाजांना विमा संरक्षण प्रदान करणार आहे.
ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने सार्वभौम सागरी निधी स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. भारतीय ध्वज असलेल्या भारताकडे येणाऱ्या आणि भारताशी संबंधित जहाजांना विमा संरक्षण प्रदान करणे, वाढत्या जागतिक जोखमींपासून देशाच्या व्यापाराचे संरक्षण सुनिश्चित करणे आणि परदेशी विमा कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करणे, हा याचा उद्देश आहे.

Loading content, please wait...
Insurance
america
US
War
Conflict
Iran

