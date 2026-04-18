होर्मुझ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! समुद्री व्यापारासाठी ‘सुरक्षाकवच देणार; जहाजांसाठी मोठी खुशखबर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने सार्वभौम सागरी निधी स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. भारतीय ध्वज असलेल्या भारताकडे येणाऱ्या आणि भारताशी संबंधित जहाजांना विमा संरक्षण प्रदान करणे, वाढत्या जागतिक जोखमींपासून देशाच्या व्यापाराचे संरक्षण सुनिश्चित करणे आणि परदेशी विमा कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करणे, हा याचा उद्देश आहे..अहवालानुसार, या निधीचा आकार सुमारे १३,००० कोटी रुपये असू शकतो. यामुळे जहाजांना परवडणारा आणि विश्वासार्ह विमा उपलब्ध होईल. ज्यामुळे सागरी व्यापाराला मोठी चालना मिळेल. मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) २०२८ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. गावांची कनेक्टिव्हिटी आणखी सुधारण्यासाठी यासाठी ३,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मंजूर केला जाईल. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत अनिश्चितता कायम आहे..Hormuz Crisis: होर्मुझमध्ये २ जहाजांवर हल्ला, युद्धाची चाहूल! भारतीय टँकर्सनी घेतला यू-टर्न; ८.३ मिलियन बॅरल तेल अडकले.पर्शियन आखातातील अनेक तेलवाहू जहाजांनी अचानक आपला मार्ग बदलला आहे. यामध्ये सन्मार हेराल्ड, देश गरिमा, देश वैभव आणि देश विभोर यांसारख्या भारताशी संबंधित जहाजांचा समावेश आहे. ही जहाजे दुबईजवळून होर्मुझच्या दिशेने जात होती, परंतु ती अचानक थांबली किंवा मागे फिरली. इराणने वचन दिल्याप्रमाणे मार्ग खुला ठेवेल की नाही याबद्दल जहाजमालक आणि व्यापारी साशंक होते. काही जहाजे इराणच्या केशम बेटाजवळ नांगरलेली दिसली, तर एका जहाजाने आपले ठिकाण उघड करणे थांबवले..होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या दोन व्यापारी जहाजांवर गोळीबार झाला आहे. इराणच्या नौदलाने एका भारतीय जहाजाला लक्ष्य करून हा गोळीबार केला. या विषयावर बोलण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयातील इराणी राजदूतांना बोलावण्यात आले आहे. सरकारने भारतीय टँकरवरील हल्ल्याला आपला विरोध दर्शवणारा संदेश जारी केला आहे. भारतीय जहाजावरील हा हल्ला ओमानजवळ झाला. भारताच्या कठोर भूमिकेनंतर लगेचच इराणी राजदूत मोहम्मद फथाली परराष्ट्र मंत्रालयात दाखल झाले..परराष्ट्र मंत्रालयाने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये भारतीय जहाजावर झालेल्या हल्ल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. मंत्रालयाने इराणी राजदूत डॉ. मोहम्मद फथाली यांना बोलावून औपचारिक निषेध नोंदवला आहे. ही जहाजे टँकरमधून अंदाजे २० लाख बॅरल इराकी तेल घेऊन जात होती. या घटनेमुळे या प्रदेशातील तणाव आणखी वाढला आहे. ही घटना अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा अमेरिका आणि इराण यांच्यात संघर्ष आधीच सुरू आहे आणि होर्मुझ प्रदेश अत्यंत संवेदनशील आहे. .Iran-Us War: आता काय बिनसलं? होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद; कारण सांगत इराणचा कठोर निर्णय.इराणने जाहीर केले की होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्वीच्या स्थितीत परत आली आहे, म्हणजेच ती पुन्हा बंद करण्यात आली आहे. इराणचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेने इराणी बंदरांवर घातलेल्या नाकेबंदीला प्रत्युत्तर म्हणून त्यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर पुन्हा कडक नियंत्रण ठेवले आहे. या बातमीचा परिणाम तेल बाजारावरही झाला. ब्रेंट क्रूडच्या किमती जवळपास ८ टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल सुमारे ९० डॉलरवर आल्या. परिस्थिती अनिश्चित असून, जागतिक लक्ष या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर केंद्रित झाले आहे.