DA Hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर! डीएमध्ये होणार मोठी वाढ, किती टक्के वाढणार?

Central Government Employee DA Hike: केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक यांच्यासाठी खुशखबर आहे. कारण केंद्र सरकार लवकरच डीए आणि डीआरमध्ये वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांना तब्बल ५८ टक्के डीए दिला जातो. तो वाढून ६० टक्के होण्याची शक्यता आहे. आणि डीआरमध्येही २ टक्के वाढ शक्य आहे..सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपला आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी येण्यासाठी आणि लागू होण्यापर्यंत सातव्या वेतन आयोगातील बेसिकवरच डीए म्हणजे महागाई भत्ता लागू होईल. लवकरच बेसिक वेतनामध्ये ४ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे..Property Tax : विरोधामुळे मिळकतकर वाढीचा निर्णय लांबणीवर; स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव पुढे ढकलला.२ टक्के महागाई भत्त्याची चर्चाडिसेंबर २०२५ साठी AICPI-IWचा आकडा १४८.२ होता. याची एका वर्षाची सरासरी १४५.५४ इतकी निघते. हिशोबानुसार डीए ६०.३३ टक्के होईल. जो राऊंड फिगर ६० टक्के धरला जाईल.सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ५८ टक्के डीए दिला जातो. तो २ टक्क्यांनी वाढून ६० टक्के केला जाण्याची शक्यता आहे. मार्च महिन्यानंतर सरकार याची घोषणा करेल, असं सांगितलं जातंय. होळीनंतरही याबाबतची घोषणा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Cricket Player Heart Attack Video : क्रिकेट खेळताना मैदानावरच खेळाडूला हृदयविकारचा तीव्र झटका; जागीच कोसळून मृत्यू.केंद्र सरकारने जून २०२५ मध्ये AICPI-IW च्या आकड्यांनुसार DA मध्ये ३ टक्के वाढ केली होती. त्यामुळे डीए ५५ टक्क्यांवरुन ५८ टक्के झाला होता. सरकारने ही वाढ ऑक्टोबर २०२५ मध्ये नोटिफाय केली.केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर राज्य सरकार डीए वाढवण्याचा निर्णय घेईल. मागील वाढ झालेल्या डीएचा फरक हा फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनामध्ये मिळणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता आठव्या वेतन आयोगाचे वेध लागले असून वेतन संरचना कशी असेल, याबाबत तर्क लढवले जात आहेत..