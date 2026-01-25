देश

Padma Awards 2026 List: देशाचा सन्मान, महाराष्ट्राची ओळख; पद्म पुरस्कार २०२६ मध्ये राज्यातील 'ही' व्यक्तिमत्त्वे चमकली

Padma Awards 2026 List Announced: पद्म पुरस्कारांमध्ये भारतातील अनेक अनामित नायकांचा सन्मान केला जातो. यामध्ये उपेक्षित मागासवर्गीय आणि दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय आणि दुर्गम आणि दुर्गम भागातील लोकांचा समावेश आहे.
Padma Awards 2026 List

Padma Awards 2026 List

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

प्रजासत्ताक दिनाच्या एक दिवस आधी केंद्र सरकारने पद्म पुरस्कार २०२६ ची घोषणा केली. घोषणेनुसार, अंके गौडा, आर्मिडा फर्नांडिस, भगवानदास रायकर, भिक्ल्या लाडक्या धिंडा, ब्रिजलाल भट्ट, बुधरी थाठी, चरण हेम्ब्रम, चिरंजी लाल यादव आणि धर्मलाल चुन्नीलाल पंड्या यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. अनसंग हिरोज श्रेणीमध्ये सुमारे ४५ जणांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
Central Government
Padma Vibhushan
Padma awards
central government news
padma bhushan award
Padmashree

Related Stories

No stories found.