Padma Awards 2026 List: देशाचा सन्मान, महाराष्ट्राची ओळख; पद्म पुरस्कार २०२६ मध्ये राज्यातील 'ही' व्यक्तिमत्त्वे चमकली

प्रजासत्ताक दिनाच्या एक दिवस आधी केंद्र सरकारने पद्म पुरस्कार २०२६ ची घोषणा केली. घोषणेनुसार, अंके गौडा, आर्मिडा फर्नांडिस, भगवानदास रायकर, भिक्ल्या लाडक्या धिंडा, ब्रिजलाल भट्ट, बुधरी थाथी, चरण हेम्ब्रम, चिरंजी लाल यादव आणि धर्मलाल चुन्नीलाल पंड्या यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. अनसंग हिरोज श्रेणीमध्ये सुमारे ४५ जणांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे..यासोबतच डॉ.कुमारसामी थंगराज, जम्मू-काश्मीरच्या डॉ.पद्मा गुरमीत, तामिळनाडूचे डॉ.पुण्णियामूर्ती नटेसन, उत्तर प्रदेशचे डॉ.श्याम सुंदर, गफ्फारुद्दीन मेवार्ती, हेली वॉर, इंद्रजित सिंग सिद्धू, राजस्थानचे के.पझानिवेल, मद्रास चंदाल प्रदेशचे सुनील राजेंद्र खलील आणि सुनील काश्मिरचे डॉ. हरियाणाला पद्मश्री पुरस्कार दिला जाणार आहे. कोल्लक्काइल देवकी अम्मा, महेंद्र कुमार मिश्रा, मीर हाजीभाई कासमभाई, मोहन नगर, नरेश चंद्र देव वर्मा, नीलेश मांडलेवाला, नुरुद्दीन अहमद, ओथुवर थिरुथनी, पोकिला लेखथेपी, आर कृष्णन आणि आर एस गोडबोले यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर करण्यात आले..यासोबतच रघुपत सिंग, रघुवीर खेडकर, राजस्थानपती कलिअप्पा गौंडर, रामा रेड्डी मामिडी, एसजी सुशिलम्मा, संग्युसांग एस पोंगेनर, शफी शौक, श्रीरंग देवाबा लाड, सिमांचल पात्रो, सुरेश हनागवाडी केआर यांनाही पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्याची घोषणा करण्यात आली. सामान्य भारतीयांच्या असाधारण योगदानाचा सन्मान करण्याची परंपरा पुढे चालू ठेवत, यावर्षीच्या पद्म पुरस्कारांमध्ये देशाच्या कानाकोपऱ्यातील अशा अज्ञात नायकांना सन्मानित केले जाते ज्यांचे योगदान आतापर्यंत प्रकाशझोतात राहिले आहे..वैयक्तिक संघर्ष, अडचणी आणि दुःखद प्रसंग असूनही, या सर्व प्रतिष्ठित व्यक्तींनी त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केलीच नाही तर समाजसेवेला त्यांचे जीवन ध्येय बनवले. यामध्ये मागासवर्गीय, दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय आणि दुर्गम आणि दुर्गम भागात राहणारे नागरिक यांचा समावेश आहे. हे असे लोक आहेत ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य अपंग, महिला, मुले, दलित आणि आदिवासींच्या सेवेसाठी समर्पित केले आहे. आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका, स्वच्छता, शाश्वत विकास यासारख्या क्षेत्रात अथक परिश्रम करत आहेत..रक्तक्षयासारख्या स्थानिक आरोग्य आव्हानांवर काम करणाऱ्या डॉक्टरांपासून ते भारताची पहिली मानवी दूध बँक स्थापन करणाऱ्या नवजात तज्ज्ञांपर्यंत; सीमावर्ती राज्यांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मता बळकट करणाऱ्या आणि भारताच्या स्थानिक वारशाचे जतन करणाऱ्यांपर्यंत; आदिवासी भाषा आणि पारंपारिक मार्शल आर्ट्सना प्रोत्साहन देणाऱ्यांपर्यंत; मृत कला आणि विणकाम परंपरा जपण्यापासून ते देशाच्या पर्यावरणीय संपत्तीचे रक्षण करण्यापर्यंत आणि स्वच्छता मोहिमेला पुढे नेण्यापर्यंत - हे सर्व पद्म पुरस्कार विजेते अशा सामान्य भारतीयांचे प्रतीक आहेत जे कोणत्याही धामधूमीशिवाय शांतपणे भारतमातेच्या सेवेत आपले कर्तव्य बजावतात..