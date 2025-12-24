Aravalli Case: अरावली वाचवण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय! नवीन खाण परवान्यांवर बंदी; उद्योगाला मोठा झटका

अरावली पर्वतरांगांमध्ये सुरू असलेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने अरावली प्रदेशात नवीन खाण भाडेपट्टे देण्यावर स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरातच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित होईपर्यंत कोणतेही नवीन खाण भाडेपट्टे देऊ नयेत. .केंद्र सरकारने राज्यांना अरवली प्रदेशात नवीन खाणकाम भाडेपट्टे देण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. जैवविविधता संवर्धनातील अरवली परिसंस्थेची महत्त्वाची भूमिका ओळखून सरकार अरवली परिसंस्थेच्या दीर्घकालीन संरक्षणासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी अरवली प्रदेशात सुरू असलेल्या खाणकामांचे काटेकोरपणे नियमन केले जाईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे ..Aravalli Hills : 29 जिल्ह्यांची लाइफलाइन, 20 अभयारण्य अन् 5 कोटी लोक जगवणारी...जर अरवली पर्वतरांग नसती तर काय झालंं असतं?.केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ही बंदी संपूर्ण अरावली प्रदेशात एकसारखी लागू आहे. त्याचा उद्देश या श्रेणीची अखंडता जपणे आहे. या निर्देशांचे उद्दिष्ट गुजरातपासून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रापर्यंत पसरलेल्या भूगर्भीय कड्यांमधील अरावली प्रदेशाचे संरक्षण करणे आणि सर्व अनियंत्रित खाणकामांना प्रतिबंधित करणे आहे. .मंत्रालयाने भारतीय वन संशोधन आणि शिक्षण परिषदेला (ICFRE) अरावली प्रदेशातील खाणकामावर बंदी घालण्यासाठी अतिरिक्त क्षेत्रे ओळखण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय, खाणकामासाठी एक व्यापक आणि विज्ञान-आधारित व्यवस्थापन योजना विकसित केली जात आहे असे त्यात म्हटले आहे. ही योजना पर्यावरणीय परिणाम आणि पर्यावरणीय लवचिकतेचे मूल्यांकन करेल आणि संवेदनशील आणि संवर्धन क्षेत्रे ओळखेल..New Year Travel: वैष्णोदेवीला जाताय? नववर्षाच्या गर्दीमुळे बदलले दर्शनाचे नियम, जाणून घ्या नवी अट.या निर्देशानुसार, अरावली प्रदेशात संरक्षित आणि प्रतिबंधित खाणकाम क्षेत्रांचा विस्तार केला जाईल. केंद्राने असेही निर्देश दिले आहेत की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आधीच कार्यरत असलेल्या खाणींसाठी, संबंधित राज्य सरकारांनी सर्व पर्यावरणीय सुरक्षा उपायांचे काटेकोरपणे पालन करावे. शिवाय, पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत खाणकाम पद्धतींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त निर्बंधांसह चालू खाणकामांचे काटेकोरपणे नियमन केले जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.