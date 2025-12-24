देश

Aravalli Case: अरावली वाचवण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय! नवीन खाण परवान्यांवर बंदी; उद्योगाला मोठा झटका

Aravalli Case News: केंद्र सरकारने अरवली पर्वतरांगांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने असे म्हटले आहे की ते संपूर्ण अरवली पर्वतरांगांचे संरक्षण करेल. यामुळे बेकायदेशीर खाणकामाला आळा बसेल.
अरावली पर्वतरांगांमध्ये सुरू असलेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने अरावली प्रदेशात नवीन खाण भाडेपट्टे देण्यावर स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरातच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित होईपर्यंत कोणतेही नवीन खाण भाडेपट्टे देऊ नयेत.

