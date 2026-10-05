Dearness Allowance Hike: कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! व्हेरिएबल डीए वाढला; नेमका किती आणि कोणाला फायदा होणार?

सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारने सेंट्रल स्फीअरअंतर्गत येणाऱ्या कामगारांना आणि कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या व्हेरिएबल डिअरनेस अलाउंस म्हणजेच व्हीडीएमध्ये सुधारणा करून किमान वेतन दरांमध्ये वाढ जाहीर केली आहे. .कामगार मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या लेबर ब्युरोने ३० सप्टेंबर रोजी याबाबतचा सुधारित आदेश जारी केला होता. ही वाढ औद्योगिक कामगारांसाठीच्या सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित आहे. हा निर्देशांक ३० जून २०२६ पर्यंत ४२४.८० अंकांवर होता, जो आता ६.६२ अंकांनी वाढून ४३१.४२ वर पोहोचला आहे..या निर्णयामुळे बांधकाम आणि देखभाल (मेंटेनन्स) क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांचे किमान वेतन आता प्रति दिन ८४० रुपये झाले आहे. हे वेतन मजुरांच्या कौशल्य श्रेणी आणि कामाचे ठिकाण यानुसार निश्चित केले जाईल. बांधकाम श्रेणीमध्ये रस्ते, रनवे, इमारतींच्या बांधकामासह जमिनीखाली विजेच्या तारा, टेलिफोन व इतर कम्युनिकेशन केबल टाकणे तसेच पाणी पुरवठा आणि सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या पाईपलाईन टाकण्याच्या कामांचा समावेश आहे..केवळ बांधकाम क्षेत्रातीलच नव्हे, तर १ ऑक्टोबरपासून शेती क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांच्या किमान वेतनातही वाढ करण्यात आली आहे. कृषी कामगारांसाठीही बांधकाम मजुरांप्रमाणेच कौशल्य आणि कामाच्या स्वरूपानुसार श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. व्हेरिएबल डिअरनेस अलाउंस हा थेट महागाईशी संबंधित घटक आहे. केंद्र सरकार औद्योगिक कामगारांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकातील बदलांच्या आधारे दर सहा महिन्यांनी व्हीडीएमध्ये सुधारणा करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.