Traffic Rules: ई-चालान ४५ दिवसांत भरा, नाहीतर...; केंद्र सरकारकडून नवे ट्रॅफिक नियम लागू, वाहनचालकांसाठी इशारा

देशातील वाहतूक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी सरकारने कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. वाहतुकीच्या नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर आता कडक कारवाई केली जाईल. नवीन नियमांनुसार, एका वर्षात पाच किंवा अधिक वेळा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकाला गंभीर गुन्हेगार म्हणून गणले जाईल. केंद्र सरकारने सुधारित केलेले केंद्रीय मोटार वाहन (तिसरी सुधारणा) नियम, २०२६, २० जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील..हे नियम रस्त्यावरील सुरक्षितता सुधारण्याच्या आणि बेदरकार वाहन चालवण्याला आळा घालण्याच्या उद्देशाने आहेत . महत्त्वाचे म्हणजे, मागील वर्षातील उल्लंघने पुढील वर्षात पुढे नेली जाणार नाहीत. सरकारने ई-चलन प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि डिजिटल करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आता पोलीस अधिकारी किंवा अधिकृत सरकारी अधिकारी थेट किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने चलन जारी करू शकतात..याशिवाय, इलेक्ट्रॉनिक देखरेख प्रणालीद्वारे स्वयंचलित चलन जारी करण्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी झाला आहे. नवीन वाहतूक नियमांनुसार, चलन पाठवण्याची आणि भरण्याची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. नवीन नियमांनुसार, प्रत्यक्ष चलन १५ दिवसांच्या आत आणि ई-चलन तीन दिवसांच्या आत संबंधित व्यक्तीला दिले पाहिजे. .चलन मिळाल्यानंतर, चालकाने आवश्यक कागदपत्रांसह ४५ दिवसांच्या आत दंड भरावा किंवा त्याला आव्हान द्यावे. जर संबंधित व्यक्तीने विहित वेळेत चलनाला आव्हान दिले नाही, तर त्यांचे अपील आपोआप रद्द होईल. त्यामुळे अतिरिक्त त्रास टाळण्यासाठी वाहनचालकांनी वेळेवर दंड भरणे किंवा कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे.