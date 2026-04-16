देश

Traffic Rules: ई-चालान ४५ दिवसांत भरा, नाहीतर...; केंद्र सरकारकडून नवे ट्रॅफिक नियम लागू, वाहनचालकांसाठी इशारा

New Traffic Rules: वाहतुकीच्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन वाहतूक नियम लागू केले आहेत. आता वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
Vrushal Karmarkar
Updated on

देशातील वाहतूक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी सरकारने कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. वाहतुकीच्या नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर आता कडक कारवाई केली जाईल. नवीन नियमांनुसार, एका वर्षात पाच किंवा अधिक वेळा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकाला गंभीर गुन्हेगार म्हणून गणले जाईल. केंद्र सरकारने सुधारित केलेले केंद्रीय मोटार वाहन (तिसरी सुधारणा) नियम, २०२६, २० जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील.

