Family Pension Rules: मोठी बातमी! केंद्र सरकारकडून कुटुंब पेन्शनसाठी नवीन नियम जारी, आता मुलांना वडिलांची पेन्शन कधी मिळणार? वाचा...

केंद्र सरकारने कुटुंब पेन्शनबाबत नवीन नियम जारी केले आहेत. जेणेकरून सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला मिळणाऱ्या पेन्शनबाबत कोणताही गोंधळ होऊ नये. विशेषतः ज्या प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्याला दोन किंवा अधिक बायका असतात, अशा प्रकरणांमध्ये पेन्शनवरून अनेकदा वाद निर्माण होतात आणि लोकांना न्यायालयात जावे लागते. आता सरकारने स्पष्ट केले आहे की पेन्शनसाठी कोण पात्र असेल, विशेषतः जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर मुलांना कोणते अधिकार असतील. या नियमांमुळे पेन्शनच्या गरजांशी झुंजणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला दिलासा मिळेल..पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, २०२१ च्या नियम ५० अंतर्गत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या नियमांनुसार, सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर, पेन्शन प्रथम त्यांच्या विधवा किंवा विधुर (कायदेशीर जोडीदार) यांना जमा होईल. जर ते उपस्थित नसतील, तर पेन्शन पात्र मुलांना, नंतर अवलंबून असलेल्या पालकांना आणि नंतर अपंग भावंडांना वितरित केले जाईल..आता जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला दोन कायदेशीर पत्नी असतील तर काय? नियम ५०(८)(क) मध्ये असे म्हटले आहे की अशा परिस्थितीत, कुटुंब पेन्शन दोन्ही पत्नींमध्ये समान प्रमाणात विभागले जाईल. म्हणजेच, जर पेन्शन दरमहा ₹२०,००० असेल तर प्रत्येकी ₹१०,००० मिळतील. जर एका पत्नीचा मृत्यू झाला किंवा कोणत्याही कारणास्तव ती अपात्र ठरली तर तिच्या मुलांना त्यांचा वाटा मिळेल. मुलांसाठी हा एक मोठा दिलासा आहे, कारण पूर्वी असे खटले अनेकदा न्यायालयात जात असत..शिवाय सरकारने स्पष्ट केले की "विधवा/विधुर" म्हणजे फक्त कायदेशीररित्या विवाहित जोडीदार. जर एखाद्याने दुसरे लग्न केले असेल, परंतु ते कायदेशीररित्या वैध नसेल, तर दुसरी पत्नी पेन्शनसाठी पात्र राहणार नाही. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने पहिले लग्न संपुष्टात न आणता पुनर्विवाह केला तर हे हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या विरुद्ध आहे. अशा परिस्थितीत, दुसऱ्या पत्नीला पेन्शन मिळणार नाही. .कोणताही वाद झाल्यास, सरकारने सर्व मंत्रालये आणि विभागांना निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरून कुटुंबाला पेन्शन मिळण्यास कोणताही विलंब किंवा गैरप्रकार होऊ नये. पूर्वी, पेन्शन दाव्यांमध्ये अनेकदा अडचणी येत असत. दोन पत्नींशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, न्यायालयीन कार्यवाही सामान्य होती. आता हे नियम स्पष्टपणे सांगतात की पेन्शनचे अधिकार प्रथम कायदेशीर जोडीदाराला, नंतर मुलांना आणि नंतर कुटुंबातील इतर सदस्यांना मिळतील. यामुळे पेन्शनधारकाच्या कुटुंबाला जलद आणि अचूक मदत मिळेल.