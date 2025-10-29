देश

Family Pension Rules: मोठी बातमी! केंद्र सरकारकडून कुटुंब पेन्शनसाठी नवीन नियम जारी, आता मुलांना वडिलांची पेन्शन कधी मिळणार? वाचा...

Central Government New Family Pension Rules: कुटुंब पेन्शनसाठी नवीन नियम जाहीर झाले आहेत. मुलांना त्यांच्या वडिलांचे पेन्शन कधी मिळेल याचा खुलासा केंद्र सरकारने केला आहे.
Family Pension Rules

Family Pension Rules

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

केंद्र सरकारने कुटुंब पेन्शनबाबत नवीन नियम जारी केले आहेत. जेणेकरून सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला मिळणाऱ्या पेन्शनबाबत कोणताही गोंधळ होऊ नये. विशेषतः ज्या प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्याला दोन किंवा अधिक बायका असतात, अशा प्रकरणांमध्ये पेन्शनवरून अनेकदा वाद निर्माण होतात आणि लोकांना न्यायालयात जावे लागते. आता सरकारने स्पष्ट केले आहे की पेन्शनसाठी कोण पात्र असेल, विशेषतः जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर मुलांना कोणते अधिकार असतील. या नियमांमुळे पेन्शनच्या गरजांशी झुंजणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला दिलासा मिळेल.

Loading content, please wait...
Pension
Central Government
National Pension Scheme
central government news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com