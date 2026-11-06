India Visa Rules Major Change : भारतात राहण्यासाठी आता व्हिसा बंधनकारक! केंद्र सरकारकडून नियमांमध्ये मोठा बदल; 'या' ६ समुदायांवर होणार थेट परिणाम

Central Government's New Visa Rules : भारतामध्ये वास्तव्यास असलेल्या शेजारील देशांतील नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा धोरणात्मक बदल केला आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात दाखल झालेल्या सहा गैर-मुस्लिम समुदायांच्या नागरिकांना यापूर्वी देण्यात आलेली व्हिसा सवलत आता मागे घेण्यात आली असून, त्यांना भारतात राहण्यासाठी संबंधित श्रेणीतील वैध व्हिसा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) यासंदर्भात अधिकृत राजपत्रित अधिसूचना जारी केली आहे..या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतात आश्रयाला आलेल्या नागरिकांवर होणार असून, भारत, नेपाळ आणि भूतान दरम्यानच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचे नियमही अधिक कडक करण्यात आले आहेत..कोणत्या ६ समुदायांना व्हिसा घेणे बंधनकारक?केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, खालील सहा प्रमुख समुदायातील नागरिकांना भारतात राहण्यासाठी वैध व्हिसा बाळगणे आवश्यक असेल:हिंदूशीखबौद्धजैनपारशीख्रिश्चनधार्मिक छळाच्या भीतीपोटी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधून भारतात आलेल्या या नागरिकांना यापूर्वी व्हिसा आणि पासपोर्टच्या नियमांतून काही अटींवर सूट देण्यात आली होती. मात्र, आता नव्या आदेशानुसार ही सवलत संपुष्टात आली असून, ३१ डिसेंबर २०२४ पूर्वी भारतात आलेल्या आणि ज्यांच्या कागदपत्रांची मुदत संपली आहे अशा नागरिकांनाही आता रीतसर व्हिसा अर्जाची पूर्तता करावी लागणार आहे..बाहेर दिसतंय ते धुकं की विषारी धुरके? समजून घ्या !.नेपाळ-भूतानमार्गे प्रवास करणाऱ्यांसाठीही नियमांचा फास आवळलाकेंद्र सरकारने शेजारील देशांच्या सीमांवरून होणाऱ्या अवैध प्रवासाला आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे अधिक कठोर केली आहेत:वैध ओळखपत्र बंधनकारक : भारत, नेपाळ आणि भूतान या देशांच्या नागरिकांना सीमा ओलांडताना व्हिसा मॅन्युअलमध्ये नमूद केलेली अधिकृत कागदपत्रे दाखवणे सक्तीचे असेल.तिसऱ्या देशात प्रवास : कोणताही भारतीय नागरिक जर नेपाळ किंवा भूतानमार्गे तिसऱ्या देशात जात असेल, तर त्याच्याकडे वैध पासपोर्ट असणे अनिवार्य असेल. तसेच, अधिकृत चेकपोस्टवरूनच हा प्रवास करावा लागेल.चीन-पाकिस्तानचा मार्ग : नेपाळ आणि भूतानचे नागरिक जर चीन, पाकिस्तान, हाँगकाँग किंवा मकाऊ मार्गे भारतात प्रवेश करत असतील, तर त्यांना वैध व्हिसा आणि पासपोर्ट दाखवल्याशिवाय भारतात प्रवेश मिळणार नाही..माचाळ गावात ७८ वर्षांनंतर धावली पहिली एसटी बस.श्रीलंकन तमिळ आणि तिबेटी नागरिकांची सवलत मात्र कायमदरम्यान, केंद्र सरकारने सर्वच निर्वासितांना हा नियम लागू केलेला नाही. भारतात आश्रयाला असलेल्या श्रीलंकन तमिळ निर्वासित आणि तिबेटी नागरिकांना यापूर्वी देण्यात आलेली पासपोर्ट व व्हिसा सवलत पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सीमा व्यवस्थापन अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने गृह मंत्रालयाने घेतलेला हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.