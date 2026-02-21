देश

Srinagar Accident: श्रीनगरमध्ये भीषण घटना! सीआरपीएफ जवानांच्या बुलेटप्रूफ वाहनाचा मोठा अपघात; ९ जवान गंभीर जखमी

Srinagar CRPF Vehicle Accident: श्रीनगरच्या बाहेर एक मोठा रस्ता अपघात झाला. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या एका बुलेटप्रूफ वाहनाचा अपघात झाला आहे. यात नऊ सैनिक जखमी झाले.
जम्मू आणि काश्मीरची राजधानी श्रीनगरमध्ये एक मोठा अपघात झाला आहे. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या एका बुलेटप्रूफ वाहनाचा अपघात झाला. वाहनाचे नियंत्रण सुटून ते कालव्यात पडले, असे वृत्त आहे. या अपघातात वाहनातील नऊ सैनिक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीने जवानांना कालव्यातून बाहेर काढले आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल केले.

