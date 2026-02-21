Srinagar Accident: श्रीनगरमध्ये भीषण घटना! सीआरपीएफ जवानांच्या बुलेटप्रूफ वाहनाचा मोठा अपघात; ९ जवान गंभीर जखमी

जम्मू आणि काश्मीरची राजधानी श्रीनगरमध्ये एक मोठा अपघात झाला आहे. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या एका बुलेटप्रूफ वाहनाचा अपघात झाला. वाहनाचे नियंत्रण सुटून ते कालव्यात पडले, असे वृत्त आहे. या अपघातात वाहनातील नऊ सैनिक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीने जवानांना कालव्यातून बाहेर काढले आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल केले..मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी अहमदनगर रोडवरील केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या बुलेटप्रूफ बंकर वाहनाचे नियंत्रण सुटले. ते कालव्यात पडले. घटनेच्या वेळी वाहनात नऊ सैनिक होते. सर्वजण गंभीर जखमी झाले. घटनेनंतर लगेचच स्थानिक रहिवासी आणि सुरक्षा दलांच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणात बचाव आणि मदतकार्य सुरू करण्यात आले. सर्व जखमी सैनिकांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. घटनेची चौकशी सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..वधूच्या पाळीव कुत्र्याला वराच्या कुटुंबाकडून मारहाण; वातावरण तापलं अन् थेट लग्नच रद्द झालं, कुठं घडली घटना?.श्रीनगरच्या बाहेरील अहमदनगर भागातील डागपोरा-उमरहैर रोडवर हा अपघात घडल्याचे एका स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि जखमी सैनिकांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. कालव्यात पडलेल्या वाहनाला क्रेनच्या मदतीने बाहेर काढण्यात आले आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, स्थानिक लोकांच्या मदतीने जखमी सैनिकांना रुग्णालयात नेण्यात आले. सर्वांची प्रकृती स्थिर असल्याचे वृत्त आहे..बायकोला कानाखाली मारणे क्रूरता नाही! हायकोर्टाचा धक्कादायक निकाल वादाच्या भोवऱ्यात; नेमकं प्रकरण काय?.या घटनेचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अनेक वापरकर्त्यांनी व्हिडिओ शेअर केले आहेत आणि अपघाताबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. व्हिडिओंमध्ये एक बुलेटप्रूफ वाहन कालव्यात पडताना दिसत आहे. तर स्थानिक पोलीस, लष्कराचे जवान आणि लोकांचा जमाव जवळच दिसत आहे. एका व्हिडिओमध्ये वाहन कालव्यातून बाहेर काढताना दिसत आहे, तर दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये अधिकारी घटनेबद्दल चर्चा करताना दिसत आहेत. स्थानिक रहिवाशांनाही या घटनेबाबत विचारपूस केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.