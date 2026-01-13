आता 10 मिनिटांत डिलिव्हरी होणार नाही! डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मसोबतच्या बैठकीनंतर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

No More 10-Minute Delivery: भारतात आता १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी विविध डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मसोबत घेतलेल्या बैठकांनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण भारतात १० मिनिटांत डिलीव्हरी देणं बंधणकारक नसणार आहे. यासंदर्भात आज केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी ब्लिंकिट, झेप्टो, स्विगी आणि झोमॅटोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. डिलिव्हरीसाठी ठरवलेली वेळेची मर्यादा हटवावी, अशी सूचना त्यांनी कंपन्यांना केली. त्यानुसार सर्व कंपन्यांनी आपल्या ब्रँड जाहिराती आणि सोशल मीडियावरून डिलिव्हरीची वेळेची मर्यादा काढून टाकण्याचे आश्वासन सरकारला दिले आहे. .नेमका काय आहे निर्णय?केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी मोठ्या डिलिव्हरी एग्रीगेटर्सना 10 मिनिटांची अनिवार्य डिलिव्हरी डेडलाइन हटवण्याची सुचना केली आहे.डिलिव्हरी टाइमलाइनशी संबंधित चिंता दूर करण्यासाठी ब्लिंकिट, झेप्टो, झोमॅटो आणि स्विगी यांसारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्म्ससोबत बैठक घेण्यात आली.ब्लिंकिटने या निर्देशांनुसार तात्काळ पावले उचलत आपल्या ब्रँडिंगमधून 10 मिनिटांची डिलिव्हरीचा पर्याय काढून टाकला आहे..येत्या काळात इतर एग्रीगेटर्सही असेच पाऊल उचलतील, अशी अपेक्षा आहे.या निर्णयाचा मुख्य उद्देश कामगारांची सुरक्षितता आणि संरक्षण सुनिश्चित करणे हा आहे.ब्लिंकिटने आपला ब्रँड मेसेजिंगही अपडेट केला आहे. कंपनीची मुख्य टॅगलाइन “10 मिनिटांत 10,000+ प्रोडक्ट्स डिलिव्हर” ऐवजी आता “तुमच्या दारात 30,000+ प्रोडक्ट्स डिलिव्हर” अशी करण्यात आली आहे. .Gender Change Marriage Case : पतीने गुपचूप लिंग बदललं, २ वर्षांनी पत्नीला समजलं; २ मुलींसाठी बसली गप्प, पण शेवटी....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.