Corona: मॉल्स, रेस्तराँ आणि धार्मिक स्थळांसाठी केंद्राच्या नव्या गाईडलाईन्स

नवी दिल्ली- कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने गुरुवारी नवीन गाईडलाईन्स जारी केले आहेत. जुन्या काही नियमांना कायम ठेवत केंद्र सरकारने मॉल्स, धार्मिक स्थळे आणि रेस्तराँसाठीच्या नव्या दिशानिर्देशांची घोषणा केली. देशात कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढू लागली आहे. त्यामुळे सरकारने लोकांना काळजी घेण्यास सांगितलं आहे. शिवाय खबरदारी म्हणून सार्वसनिक ठिकाणांसाठी काही सूचना दिल्या आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने सांगितल्यानुसार महाराष्ट्र, केरळ, पंजाब, तमिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक या सहा राज्यांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. या सहा राज्यांमध्ये एकूण 85 टक्के रुग्ण संख्या आहे. त्यामुळे या राज्यांनी विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.

शॉपिंग मॉलसाठी गाईडलाईन्स

1. कोरोना नियमांचे पालन व्हावे यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ असावं

2. कोरोनाचा धोका जास्त असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी

3.अशा कर्मचाऱ्यांनी थेट लोकांच्या संपर्कात येऊ नये

4.कर्मचारी आणि ग्राहकांसाठी वेगवेगळे एंट्री आणि एक्झीट असावी

रेस्तराँसाठी गाईडलाईन्स

1.पार्सल घेऊन जाण्यासाठी प्रोत्साहित करावं, फूट डिलिव्हरी करताना कोरोना नियमांचे काटेकोर पालन करावे

2. होम डिलिव्हरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे थर्मल स्क्रिनिंग अनिवार्य

3.पार्किंग किंवा अन्य ठिकाणी गर्दी होऊ नये यासाठी खबरदार घ्यावी. शारीरिक अंतराचे पालन करावे

4. रेस्तराँमध्ये प्रवेश करताना असलेल्या रांगेसाठी 6 फूट अंतराचे पालन करणे आवश्यक

Looking forward to enjoying quality family time at your favourite restaurant? Don't forget to follow the COVID Precautions too! Take a look at the updated set of guidelines to be followed to contain the spread of COVID-19 w.e.f 1st March 2021. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/SbCtTJgBN9

— MyGovIndia (@mygovindia) March 4, 2021