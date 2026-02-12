PM Narendra Modi : सुनेत्रा पवार यांच्या पाठीशी केंद्र सरकार; पंतप्रधान मोदी यांची ग्वाही

नवी दिल्ली - महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर दिल्लीत दाखल झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुनेत्रा पवार यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा तसेच उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या भेटी घेतल्या. केंद्राची पूर्ण ताकद राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मागे असेल, अशी भावना मोदी यांनी ३५ मिनिटे चाललेल्या भेटीत व्यक्त केली..सुनेत्रा पवार यांच्याबरोबर पार्थ आणि जय पवार तसेच पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल होते. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर ज्या परिस्थितीत उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सुनेत्रा पवार यांनी स्वीकारली त्याबद्दलच्या संवेदना या भेटींमध्ये व्यक्त करण्यात आल्या. या भेटींमध्ये राजकीय चर्चा झाल्या नसल्याचे तटकरे यांनी सांगितले. .सुनेत्रा पवार यांनी उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती सी.पी.राधाकृष्णन यांचीही भेट घेतली. त्यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा दिलेला नाही आणि या भेटीत राजीनाम्याचा विषयही आला नाही, असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.राज्यात किंवा देशात मंत्री होत असताना कुठल्याही व्यक्तीला इतर सभागृहाचे पद कायद्याने सहा महिन्यांसाठी ठेवता येते. अजित पवार हे १९९१ मध्ये महाराष्ट्रात सुधाकर नाईक यांच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री झाल्यानंतरही लोकसभेचे सदस्य होते, असा दाखला त्यांनी दिला. .दिल्लीतील भेटींपूर्वी सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, तटकरे यांची प्रफुल्ल पटेल यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. बैठकीत राष्ट्रीय अध्यक्षपदाविषयी चर्चा झाली असून पक्षातील नेते लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले..विलीनीकरणावर भाष्य नाहीदोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाविषयी बोलताना तटकरे म्हणाले, की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ‘एनडीए’मध्ये आहे. त्यामुळे या आघाडीमध्ये येण्याच्या बाबतीत स्पष्टता दाखवणे आवश्यक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरदचंद्र पवार) कोणती राजकीय भूमिका घ्यावी, हा त्यांचा अधिकार आहे. आज आपण विलीनीकरणाच्या विषयावर काहीही भाष्य करू इच्छित नाही, असे तटकरे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.