PM Narendra Modi : सुनेत्रा पवार यांच्या पाठीशी केंद्र सरकार; पंतप्रधान मोदी यांची ग्वाही

केंद्राची पूर्ण ताकद राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मागे असेल, अशी भावना मोदी यांनी ३५ मिनिटे चाललेल्या भेटीत व्यक्त केली.
dcm sunetra pawar and praful patel

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली - महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर दिल्लीत दाखल झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुनेत्रा पवार यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा तसेच उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या भेटी घेतल्या. केंद्राची पूर्ण ताकद राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मागे असेल, अशी भावना मोदी यांनी ३५ मिनिटे चाललेल्या भेटीत व्यक्त केली.

Praful Patel
Central Government
Power
Deputy Chief Minister

