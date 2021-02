चमोली दुर्घटना अपडेट : आतापर्यंत 32 मृत, 206 बेपत्ता; रेस्क्यू ऑपरेशन सुरुच

चमोली : उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यातील ऋषीगंगामध्ये रविवारी ग्लेशियरच्या कोसळण्याने मोठ्या प्रमाणावर नासधुस झाली आहे. या दुर्घटनेत आतापर्यंत 206 लोक बेपत्ता झाले आहेत. यामध्ये जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात अडकलेल्या 25 ते 35 कामगारांना वाचवण्याचं बचावकार्य सध्या सुरु आहे. मंगळवारी रैणी गावामधील ऋषीगंगा प्रकल्पाच्या साईटवरुन चार आणखी मृतदेह प्राप्त झाले आहेत. याप्रमाणे एकूण मृत लोकांची संख्या 32 वर पोहोचली आहे.

#WATCH | The rescue operation at the 2.5 km long Tapovan tunnel in Chamoli district of Uttarakhand continued on Tuesday night; teams worked to remove slush and debris in the tunnel. Around 30 people are feared trapped in the tunnel

रैणी-तपोवन दुर्घटनाग्रस्त भागात जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात तीन दिवसांपासून अडकलेलल्या लोकांना वाचवणे कठीण होत आहे. बोगद्याच्या आत असणारा टनावारी कचरा बचाव कार्यात अडथळा ठरत आहे. सेना, आयटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ घटनास्थळी बचाव कार्यात मग्न आहे. मात्र, बोगद्याच्या आत अवस्था अशी आहे की, अडकलेल्या लोकांना वाचवणे मोठे आव्हान बनलेले आहे.

तपोवन प्रकल्पामध्ये दोन बोगदे आहेत. दोन किमी लांब मोठा असणारा बोगदा पूर्णपणे बंद आहे. त्याचे तोंड देखील कचऱ्यामुळे पूर्णपणे बंद झाले आहे. मुख्य बोगद्यापासून 180 मीटर लांब दुसरा बोगदा जोडला जातो. याच बोगद्यातून मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

#Uttarakhand | A joint team of ITBP, NDRF, SDRF & other agencies entered into the Tapovan tunnel this morning. The tunnel is still approachable up to about 120 meters; more slush and water coming from inside the tunnel making the way ahead difficult: ITBP pic.twitter.com/OMcZWBf35J

