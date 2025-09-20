Flood disaster: गाव हळहळलं! आईला बिलगली होती दोन लेकरं; मातेसह जुळ्या मुलांचा मृतदेह ढिगाऱ्याखालून काढला

Uttarakhand News: रात्रीतून पूर आला अन् संपूर्ण गाव उद्ध्वस्त झालं. एका आईची दोन जुळी लेकरं आईला बिलगलेल्या अवस्थेत ढिगाऱ्याखालून काढली. हे चित्र बघून गाव हळहळलं. उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील फली गावातली ही घटना आहे. इथे अचानक आलेल्या पुरामुळे होत्याचं नव्हतं झालं. .चमोली जिल्ह्यातील नंदानगरमधील कुंतरी लगा फाली गावात बुधवारी रात्री ढगफुटी झाली. या दुर्घटनेत अनेक लोक घरातच मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. यातच दबून एकाच कुटुंबातील आई आणि तिच्या जुळ्या मुलांचा मृत्यू झाला. शुक्रवारी जेव्हा तिघांचे मृतदेह बाहेर काढले, तेव्हा दोन्ही मुले आईला बिलगलेली होती. हे दृश्य पाहून बचाव पथकासह घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाच्या डोळ्यांत पाणी आले..Donald Trump: अमेरिकेचा मोर्चा अफगाणिस्तानकडे! बगराम हवाईतळावर नियंत्रणाचा प्रयत्न; ट्रम्प यांची माहिती.आईच्या छातीशी बिलगलेले होते दोन्ही मुलेपूर आला तेव्हा कांता देवी त्यांच्या जुळ्या मुलांसह घरात होत्या आणि मलब्यात दबल्या गेल्या. बचाव पथकाने जेव्हा तिघांचे मृतदेह काढले, तेव्हा दोन्ही मुले आईच्या छातीशी बिलगलेली होती. हे दृष्य पाहून बचाव पथकातील सदस्यांसह घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांचे डोळे पाणावले.मिळालेल्या माहितीनुसार, दहा वर्षांचे विकास आणि विशाल चौथ्या इयत्तेत शिकत होते. बुधवारी जेव्हा ही दुर्घटना घडली, तेव्हा कांता देवी, त्यांचे पती कुंवर सिंह आणि जुळी मुले घरातच होते. अचानक आलेल्या पुरामुळे सर्वजण घराच्या आत अडकले. बचाव पथकाने ४२ वर्षीय कुंवर सिंह यांना १६ तासांनंतर मलब्यातून जिवंत बाहेर काढले, परंतु त्यांच्या पत्नी आणि मुलांचे नशीब कुंवर सिंह यांच्यासारखे नव्हते..Gotya Gite: गोट्या गीतेने आणखी खून केले तर...? पोलिस महासंचालक जबाबदारी घेणार का? अंजली दमानियांचा सवाल.उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात पावसाने झालेल्या विध्वंसामुळे शुक्रवारी आणखी पाच मृतदेह मिळाले, ज्यामुळे भूस्खलन आणि पुरात मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या सातवर पोहोचली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गुरुवारी दोन मृतदेह मिळाले होते. जिल्ह्यातील नंदानगर आधीच भूस्खलनाच्या समस्येने त्रस्त आहे.कुंतारी लगा फली गावात मिळालेल्या मृतदेहांची ओळख देवेश्वरी देवी (६५), कांता देवी (३८) आणि तिचे १० वर्षांचे जुळे मुलगे विकास आणि विशाल अशी झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.