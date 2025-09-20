देश

Flood disaster: गाव हळहळलं! आईला बिलगली होती दोन लेकरं; मातेसह जुळ्या मुलांचा मृतदेह ढिगाऱ्याखालून काढला

Mother and Twin Sons Found Clinging to Each Other in Chamoli Landslide Rubble: चमोली जिल्ह्यातील नंदानगरमधील कुंतरी लगा फाली गावात बुधवारी रात्री ढगफुटी झाली. या दुर्घटनेत अनेक लोक घरातच मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले.
संतोष कानडे
Uttarakhand News: रात्रीतून पूर आला अन् संपूर्ण गाव उद्ध्वस्त झालं. एका आईची दोन जुळी लेकरं आईला बिलगलेल्या अवस्थेत ढिगाऱ्याखालून काढली. हे चित्र बघून गाव हळहळलं. उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील फली गावातली ही घटना आहे. इथे अचानक आलेल्या पुरामुळे होत्याचं नव्हतं झालं.

Uttarakhand
rain
Flood Damage News

