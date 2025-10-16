Thar Accident : भरधाव थारची सख्ख्या बहिणींना धडक; एकीचा मृत्यू, दुसरी गंभीर जखमी

Accident News: भरधाव थारने रस्त्याकडेला उभा राहिलेल्या दोन सख्ख्या बहिणींना धडक दिली. या धडकेत मोठ्या बहिणीचा मृत्यू झाला असून लहान बहीण गंभीर जखमी झाली आहे. चंडिगढमध्ये सेक्टर ४६ इथं ही घटना घडलीय. दोन्ही चंडिगढमधील बुडैल परिसरात राहत होत्या. कॉलेजहून परतल्यानंतर रस्त्याकडेला रिक्षाची वाट बघत असताना त्यांना थारने धडक दिली. अपघातात एका मुलीचा मृत्यू झाल्यानं कुटुंबियांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, थारने भरधाव वेगात दोघींना धडक दिली. यानंतर थार चालक घटनास्थळावरून फरार झाला. स्थानिकांनी दोघी बहिणींना तात्काळ रुग्णालयात नेलं. पण मोठी बहीण सोजेफ हिचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. तर ईशावर उपचार सुरू आहेत. तिची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती समजते..मान्सूनला आज निरोप! कोकण, मराठवाड्यात विजांसह पावसाची शक्यता, 13 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट.दोन्ही बहिणींना धडक देणारी थार चंडिगढमध्ये नोंदणी झालेली आहे. पोलिसांनी सांगितलं की, आम्ही गाडीच्या नंबरवरून तपास करत सेक्टर २१ मधील पत्ता मिळवला. त्यानंतर पत्त्यावर जाऊन शोध घेतला असता आरोपी तिथं राहत नसल्याची माहिती समजली. सीसीटीव्हीच्या मदतीने आता पोलीस आरोपी थार चालकाचा शोध घेत आहेत. .चंडिगढमधील देव समाज कॉलेजच्या समोरच हा अपघात झालाय. कॉलेजमधून आल्यानंतर घरी जाण्यासाठी बहिणींनी रस्ता पार केला. त्यानंतर त्या रिक्षाची वाट बघत थांबल्या होत्या. त्यावेळी भरधाव वेगात आलेल्या थारनं त्यांना धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की एका बहिणीचा मृत्यू झाला. तर दुसरी बहीण गंभीर जखमी झालीय. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पंचनामा केल्यानंतर अज्ञात थार चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.