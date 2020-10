माझ्या ताफ्यावर गोळ्या चालवण्यात आल्या; चंद्रशेखर आझाद यांचा गंभीर आरोप

नवी दिल्ली- उत्तर प्रदेशात आमच्या ताफ्यावर गोळ्या चालवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप भीम आर्मीचे (Bhim Army) प्रमुख चंद्रशेखर आझाद (Chandrashekhar Azad) यांनी केला आहे. आजाद यांनी ट्विट करुन हा आरोप केला आहे. बुलंदशहर निवडणुकीत आमचा उमेदवार उभा राहणार असल्याने विरोधी पक्ष घाबरले आहेत. आमच्या रॅलीमुळे त्यांची झोप उडाली आहे. त्यामुळे त्यांनी भ्याडपणाने आमच्या ताफ्यावर गोळ्या चालवल्या. विरोधकांना पराभव दिसत असल्याने ते हताश झाले आहेत. त्यांना वाटतं की वातावरण खराब व्हावं, पण आम्ही असं होऊ देणार नाही, असं ते म्हणाले आहेत.

Web Title: chandrashekar azad ravan up allegation convoy shot in up bhim army