Video: "सोमनाथाचं नाव चंद्राशी जोडलेलं..."; PM मोदींनी अफ्रिकेतून दिल्या ISRO प्रमुखांना खास शुभेच्छा

Chandrayaan 3 : भारताच्या चांद्रयान ३ नं मोहिमेनं खणखणीत यश मिळवल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दक्षिण अफ्रिकेतून थेट इस्त्रोचे प्रमुख एस. सोमनाथ यांना फोन लावला आणि त्यांच्यासह टीमचं अभिनंदन केलं.

सोमनाथाचं नाव चंद्राशी जोडलेलं असल्याचं त्यांनी यावेळी म्हटलं. मोदींचा फोनवर बोलतानाचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे. (Chandrayaan 3 Somnath name associated with Moon PM Modi greets ISRO chief from South Africa)

फोनवरुन शुभेच्छा देताना मोदी म्हणाले, सोमनाथजी तुमचं तर नाव सोमनाथ आहे. सोमनाथ नाव चंद्राशी जोडलेलं आहे. त्यामुळं तुमचे कुटुंबिय देखील खूपच आनंदी असतील. माझ्यावतीनं तुम्हाला आणि तुमच्या संपूर्ण टीमचं खूप खूप अभिनंदन. तसेच सर्वांना माझ्यावतीनं अभिनंदन सांगा. शक्य होईल तेवढ्या लवकर मी तुम्हा सर्वांचं प्रत्यक्ष पण अभिनंदन करेन. खूप खूप अभिनंदन आणि शुभेच्छा. (Latest Marathi News)

दरम्यान, बंगळुरुच्या इस्त्रोच्या कमांड सेंटरमधून भारताचे सर्व वैज्ञानिक चांद्रयानाच्या चंद्रावर उतरण्याचा सोहळा पाहत होते. अखेर विक्रम लँडरनं चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वीरित्या पाऊल ठेवल्यानंतर इस्त्रोच्या कमांड सेंटरमध्ये शास्त्रज्ञांनी एकच जल्लोष केला. (Marathi Tajya Batmya)

यावेळी दक्षिण अफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग इथं ब्रिक्स समिटसाठी गेलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एस. सोमनाथ यांनी फोन केला आणि चांद्रयान ३ मोहिम यशस्वी झाल्याची माहिती दिली. "भारत चंद्रावर पोहोचला" या तीन शब्दांतच त्यांनी पंतप्रधान मोदींना मोहिम फत्ते झाल्याची पहिली खबर दिली.