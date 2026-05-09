Chandrodaya Mandir: जगातील सर्वात उंच मंदिर पाहिलंय? कुतुब मीनारपेक्षा ३ पटीने जास्त उंची; ७० व्या मजल्यावरून दिसणार 'ताजमहाल'!

जगातील सर्वात उंच आणि भव्य अशा श्रीकृष्णाच्या मंदिराची प्रतीक्षा आता संपली आहे. उत्तर प्रदेशातील वृंदावन येथे साकारलेले 'चंद्रोदय मंदिर' (Vrindavan Chandrodaya Mandir) हे केवळ भक्तीचेच नाही, तर आधुनिक स्थापत्यशास्त्राचा एक अद्भुत नमुना म्हणून ओळखले जाणार आहे. हे मंदिर इतके उंच आहे की, त्यासमोर जगातील अनेक टोलेजंग इमारती फिक्या पडतील..या भव्य मंदिराचे लोकार्पण मे महिन्याच्या अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होण्याची शक्यता आहे. या मंदिराची थक्क करणारी वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:कुतुब मीनारपेक्षा तिप्पट उंचवृंदावन चंद्रोदय मंदिराची भव्यता खालील आकडेवारीवरून लक्षात येते:उंची: या मंदिराची एकूण उंची २१० मीटर (सुमारे ७०० फूट) आहे. दिल्लीचा कुतुब मीनार (७२.५ मीटर) याच्या तुलनेत हे मंदिर तिप्पट उंच आहे.मजले: हे ७० मजली मंदिर असून, पर्यटकांना लिफ्टद्वारे ७०० फुटांच्या उंचीवर नेले जाईल.खर्च: इस्कॉन (ISCON) बंगळुरूद्वारे बांधल्या जाणाऱ्या या मंदिराची किंमत सुमारे ७०० कोटी रुपये आहे..बुर्ज खलीफापेक्षाही भक्कम पाया (Foundation)मंदिराच्या उंचीनुसार त्याचा पाया अत्यंत वैज्ञानिक पद्धतीने आणि भक्कमपणे रचला आहे. या मंदिराचा पाया ५५ मीटर खोल आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, जगातील सर्वात उंच इमारत असलेल्या 'बुर्ज खलीफा'चा पाया ५० मीटर खोल आहे, त्यापेक्षाही चंद्रोदय मंदिराचा पाया अधिक खोल आहे..७० व्या मजल्यावरून 'ताजमहाल'चे दर्शनया मंदिराची उंची इतकी जास्त आहे की, याच्या सर्वोच्च मजल्यावर (Top Floor) बसवलेल्या टेलिस्कोपमधून आग्र्याचा ताजमहाल स्पष्टपणे पाहता येईल, असा दावा केला जात आहे. या मजल्यावरून संपूर्ण ब्रजमंडळाचे विहंगम दृश्य पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करेल..आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ४D देवलोकस्थापत्य शैली: हे मंदिर द्रविड, नागर आणि आधुनिक शैलीचा एक उत्कृष्ट संगम आहे. मंदिरात ४D तंत्रज्ञानाचा वापर करून भाविकांना 'देवलोक' आणि भगवान श्रीकृष्णाच्या 'दिव्य लीला' जवळून पाहता येणार आहेत.मंदिराच्या वेगवेगळ्या मजल्यांवर श्री राधा-कृष्ण, बलराम आणि चैतन्य महाप्रभु यांची मंदिरे असतील..मंदिराभोवती विकसित होणार १२ वने (द्वादश कानन)मंदिराच्या चारही बाजूंनी ब्रजचे पारंपरिक स्वरूप जपण्यासाठी १२ वनक्षेत्रे विकसित केली जात आहेत. यात दुर्मिळ वनस्पती, हिरवीगार कुरणे, कमळांनी फुललेली तळी आणि कृत्रिम टेकड्यांवरून कोसळणारे धबधबे पर्यटकांना भुरळ घालतील.लोकार्पण सोहळ्याची तयारीपंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या मंदिराच्या उद्घाटनासाठी आमंत्रण पाठवण्यात आले आहे. २५ मे ते ३० मे २०२६ दरम्यान कधीही हा ऐतिहासिक सोहळा पार पडू शकतो. यासाठी मंदिर परिसरात एका भव्य मंचाची उभारणी करण्याचे काम सुरू आहे.वृंदावनचे हे चंद्रोदय मंदिर केवळ धार्मिक श्रद्धेचे केंद्र नसून, ते जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर भारताचा मान उंचावणारे एक महत्त्वाचे स्थळ बनले आहे.