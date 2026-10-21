Char Dham 2026: चारधाम यात्रेचा अंतिम टप्पा सुरू; मुख्य मंदिरे बंद झाल्यानंतरही हिवाळी दर्शनाची संधी

उत्तराखंडमधील चारधाम यात्रेने यंदा भाविकांच्या संख्येचा ६० लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री या चारही धामांसह हेमकुंड साहिब येथे दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांची एकत्रित संख्या ६० लाखांपेक्षा अधिक झाली आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आणि बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीचे (BKTC) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यांनी या वाढत्या प्रतिसादाचा उल्लेख केला. आता यात्रा अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, बद्रीनाथ धामचे कपाट १६ नोव्हेंबर रोजी बंद झाल्यानंतर मुख्य यात्रा हिवाळ्यासाठी थांबेल. त्यानंतर हिवाळी मुक्कामाच्या ठिकाणी भाविकांना दर्शनाची संधी मिळणार आहे..६० लाखांचा टप्पा पारउत्तराखंडमध्ये १९ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या यात्रेला यंदा मोठ्या संख्येने भाविकांनी प्रतिसाद दिला. पावसाळ्यातही दर्शन सुरू राहिल्याने यात्रेचा ओघ कायम राहिला. भाविकांची वाढती संख्या ही देवभूमीवरील श्रद्धेचे प्रतीक असल्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी नमूद केले.यात्रेदरम्यान भाविकांसाठी वाहतूक, आरोग्यसेवा, निवास आणि सुरक्षित दर्शनाच्या व्यवस्थेवर भर देण्यात आला. मोठ्या संख्येने भाविक सहभागी झाल्याने उत्तराखंडमधील तीर्थक्षेत्रांवरील गर्दी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे..बद्रीनाथ आणि केदारनाथमध्ये सर्वाधिक गर्दीउपलब्ध आकडेवारीनुसार, बद्रीनाथ धाम येथे २०,७०,५०० भाविकांनी, तर केदारनाथ धाम येथे १७,६५,५२० भाविकांनी दर्शन घेतले. यमुनोत्री येथे ९,४५,५७२ आणि गंगोत्री येथे ८,३८,४२२ भाविकांची नोंद झाली. हेमकुंड साहिब येथे ३,९०,६९६ भाविकांनी दर्शन घेतले.या आकडेवारीनुसार, पाचही तीर्थक्षेत्रांतील भाविकांची एकत्रित संख्या ६०,१०,७१० झाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या यात्रेने ६० लाखांचा टप्पा ओलांडल्याचे सांगितले जात आहे..१६ नोव्हेंबरला बद्रीनाथचे कपाट बंद होणारचारधाम यात्रेचा हंगाम संपत असताना बद्रीनाथ धामचे कपाट १६ नोव्हेंबर रोजी बंद केले जाणार आहे. त्याआधी गंगोत्री, यमुनोत्री आणि केदारनाथ धामची मंदिरेही हिवाळ्यासाठी बंद होतील.हिमवृष्टी आणि कडाक्याच्या थंडीमुळे उंचावरील मंदिरांमध्ये नियमित दर्शन घेणे कठीण होते. त्यामुळे मंदिरांचे कपाट बंद झाल्यानंतर उत्सवमूर्ती संबंधित हिवाळी मुक्कामाच्या ठिकाणी नेल्या जातात. या ठिकाणी भाविकांना दर्शन घेता येते..हिवाळ्यातही दर्शनाची संधीमुख्य चारधाम मंदिरे बंद झाल्यानंतर उत्तराखंडमध्ये शीतकालीन यात्रेचे आयोजन केले जाते. बद्रीनाथशी संबंधित धार्मिक परंपरेनुसार जोशीमठ परिसरात, केदारनाथची उत्सवमूर्ती उखीमठ येथे, गंगोत्रीची मुखबा येथे आणि यमुनोत्रीची खरसाली येथे हिवाळ्यात पूजा-अर्चा केली जाते.यामुळे मुख्य मंदिरांचे कपाट बंद असले, तरी भाविकांना हिवाळी मुक्कामाच्या ठिकाणी दर्शन घेण्याची संधी मिळते. यात्रेच्या अंतिम टप्प्यात थंडी वाढत असल्याने भाविकांनी प्रवासाचे नियोजन करताना हवामान आणि प्रशासनाच्या सूचनांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.