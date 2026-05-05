Char Dham Yatra: चारधाम यात्रा आता एसी प्रवासात! ऋषिकेशहून टेम्पो ट्रॅव्हलर सेवा सुरू; बदरीनाथ ते सोनप्रयागपर्यंतची 'भाडे यादी' जाहीर!

उत्तराखंडमधील चारधाम यात्रेला जाणाऱ्या भाविकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. उत्तराखंड परिवहन महामंडळाच्या ऋषिकेश आगाराने (Depot) प्रथमच ऋषिकेश आयएसबीटी (ISBT) येथून एसी टेम्पो ट्रॅव्हलर (AC Tempo Traveller) सेवा अधिकृतपणे सुरू केली आहे. प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर आणि वातानुकूलित व्हावा, या उद्देशाने महामंडळाने विविध मार्गांचे भाडे निश्चित केले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रवाशांना आता यात्रेसाठी या सेवेचा लाभ घेता येईल. या सेवेचे मुख्य तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:प्रवासी भाडे दर (प्रति प्रवासी):परिवहन महामंडळाने निश्चित केलेले दर खालीलप्रमाणे आहेत:ऋषिकेश ते बदरीनाथ - ₹९९०ऋषिकेश ते सोनप्रयाग (केदारनाथ मार्ग)- ₹८००ऋषिकेश ते दोन धाम (यमुनोत्री-गंगोत्री/बदरी-केदार)-₹३,०६०संपूर्ण चार धाम यात्रा-₹६,१३०.बुकिंग आणि संपर्क माहिती:• बुकिंग पद्धत: सध्या ही सेवा केवळ ऑफलाइन (Offline) मोडमध्ये उपलब्ध आहे. प्रवाशांना ऋषिकेश येथील काउंटरवरून तिकीट बुक करावे लागेल.• हेल्पलाइन नंबर्स: यात्रेकरू अधिक माहितीसाठी किंवा चौकशीसाठी खालील क्रमांकांवर संपर्क साधू शकतात:o ९०४५५९९११९o ९४१२९९०१२६o ८४७५००९९९४.प्रवास सुगम होणार!ऋषिकेश डेपोला सुमारे तीन आठवड्यांपूर्वीच ६ नवीन एसी टेम्पो ट्रॅव्हलर प्राप्त झाल्या होत्या, मात्र भाडे निश्चित नसल्यामुळे त्यांचे संचालन थांबले होते. आता मुख्यालयाने दरांना मंजुरी दिल्याने प्रवाशांची मोठी सोय होणार आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि कडक उन्हात प्रवास करणाऱ्या लोकांसाठी ही सेवा अत्यंत फायदेशीर ठरेल.ही सेवा चारधाम यात्रेतील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.