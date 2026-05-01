Char Dham Yatra: फक्त २ दिवसांत पूर्ण होणार चारधाम यात्रा? हवाई सेवेने दर्शन झाले सुपरफास्ट पण.. शंकराचार्यांनी दिला खास सल्ला

उत्तराखंडमधील चारधाम यात्रेच्या स्वरूपात आता मोठा बदल झाला आहे. एकेकाळी ७ ते ८ दिवस लागणारी ही पवित्र यात्रा आता रस्ते विकास आणि वाढत्या हवाई सेवांमुळे अवघ्या २ ते ४ दिवसांत पूर्ण करणे शक्य झाले आहे. विशेषतः डेहराडूनहून थेट बदरीनाथ आणि केदारनाथसाठी सुरू झालेल्या हेलिकॉप्टर सेवेमुळे भाविकांचा वेळ वाचत आहे..यात्रेकरूंच्या सोयीसाठी प्रशासनाने आणि खाजगी विमान कंपन्यांनी कंबर कसली आहे. यात्रेतील या बदलांचे मुख्य पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:हवाई सेवेने एका दिवसात दर्शनजौलीग्रांट (डेहराडून) ते केदारनाथ: जौलीग्रांट विमानतळावरून एमआय-१७ (MI-17) हेलिकॉप्टर सेवा सुरू झाली आहे. यातून प्रवास केल्यास अवघ्या ३ ते ४ तासांत केदारनाथ दर्शन करून परत येणे शक्य आहे.बदरीनाथ उड्डाण: गुरुवारी १६ भाविकांनी रुद्राक्ष एव्हिएशनच्या हेलिकॉप्टरने पहिल्या प्रवासाचा आनंद घेतला.वेळेची बचत: गुप्तकाशीहून हेलिकॉप्टर घेतल्यास २ दिवसांत यात्रा पूर्ण होते, तर डेहराडूनहून ही यात्रा एका दिवसातही होऊ शकते..रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचा विकासवेगवान प्रवास: ऋषिकेशहून बदरीनाथ किंवा गंगोत्रीला आता अवघ्या ७-८ तासांत पोहोचता येते. ऑल वेदर रोडमुळे प्रवासाचा थकवा कमी झाला आहे.भाविक आता मुख्य धामांमध्ये थांबण्याऐवजी वाटेत असलेल्या होम-स्टे किंवा स्वस्त हॉटेल्सना पसंती देत आहेत. यामुळे बदरीनाथमधील हॉटेल्समध्ये सध्या ६०% बुकिंग दिसत आहे.दरम्यान, ज्योतिष्पीठ बदरिकाश्रमचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज यांनी भाविकांना किमान एक रात्र धामात थांबण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून साधनेचे पूर्ण पुण्य मिळेल..चारधामांव्यतिरिक्त इतर पर्यटन स्थळेयात्रेकरू आता केवळ मुख्य मंदिरांपुरते मर्यादित न राहता आसपासच्या निसर्गरम्य ठिकाणांनाही भेटी देत आहेत:यमुनोत्री जवळ: सप्तऋषी कुंड, लाखा मंडल, केदारकांठा ट्रॅक.गंगोत्री जवळ: हर्षिल व्हॅली, मुखवा, गर्तांग गली, गोमुख ट्रॅक.केदारनाथ जवळ: चोपता, तुंगनाथ, देवरियाताल, वासुकीताल.बदरीनाथ जवळ: माणा गाव, औली, व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स, हेमकुंड साहिब..प्रशासन सज्ज: वाहतूक नियम आणि रस्ते सुरक्षानियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या २,१४५ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून ६१ वाहने जप्त (Seize) करण्यात आली आहेत. भद्रकाली, कुठालगेट यांसारख्या ठिकाणी तपासणी नाके (Checkposts) उभारले आहेत.मुख्य सचिव आनंद बर्धन यांनी पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी सर्व भूस्खलन प्रवण क्षेत्रांचे (Landslide zones) ट्रीटमेंट पूर्ण करण्याचे आणि रस्ते सुस्थितीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.