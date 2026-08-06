Education AI: ChatGPT वापरतो, पण...; विद्यार्थ्यांना मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाचा सल्ला, सरकारी शाळेतील 'कॅबिनेट'चा अनोखा पॅटर्न

भोपाळमधील कमला नेहरू कन्या शासकीय शाळेचे अत्याधुनिक 'सांदीपनि विद्यालय'मध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. या शाळेला भेट देत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी १,८०० हून अधिक विद्यार्थिनी आणि शिक्षकांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शाळेतील विविध उपक्रमांचे कौतुक केले आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि करिअरबाबत मार्गदर्शन केले..विद्यार्थिनींच्या 'मंत्रिमंडळा'चे कौतुकशाळेत लोकशाही मूल्ये रुजवण्यासाठी ९ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थिनींमधून निवडणूक घेऊन हेड गर्ल, क्रीडा मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री आणि शिस्त मंत्री यांची निवड केली जाते. या निवडणुकीसाठी EVM ॲपचा वापर केला जातो.मुख्यमंत्र्यांनी हेड गर्ल स्नेहा, सांस्कृतिक मंत्री सपना गिरी, क्रीडा मंत्री शिवानी आणि शिस्त मंत्री शालिनी परतेले यांच्यासह संपूर्ण विद्यार्थी मंत्रिमंडळाशी संवाद साधत त्यांच्या कामाचे कौतुक केले..'ChatGPT वापरा, पण स्वतः विचारही करा'विद्यार्थिनी प्रिन्सी वर्मा हिने AI आणि ChatGPT बाबत प्रश्न विचारला. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, "मीही नवीन विषय समजून घेण्यासाठी आणि भाषणाची तयारी करताना ChatGPT चा वापर करतो. मात्र AI ने दिलेली माहिती अंतिम मानू नका. स्वतः विचार करा आणि माहितीची खात्री करून घ्या."तणाव कमी करण्यासाठी नियमित योग, संगीत आणि पुरेशी झोप घेण्याचाही त्यांनी विद्यार्थ्यांना सल्ला दिला..शिकण्याला वयाची मर्यादा नसतेमुख्यमंत्री म्हणाले की, "मी विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत असतानाही एम.ए., पीएच.डी. आणि एमबीएचे शिक्षण पूर्ण केले. शिकण्यासाठी वय किंवा पद कधीच अडथळा ठरत नाही.".'सांदीपनि' नावामागचे कारणशाळांना 'सांदीपनि विद्यालय' हे नाव देण्यामागे भगवान श्रीकृष्ण आणि सुदामा यांच्या मैत्रीचा आदर्श असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांमध्ये चांगले संस्कार, मैत्री आणि देशसेवेची भावना रुजावी, हा त्यामागचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.यावेळी शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना केवळ नोकरीसाठी नव्हे, तर शेती, उद्योग, लष्कर आणि सार्वजनिक सेवेसारख्या विविध क्षेत्रांत करिअर घडवण्यासाठी प्रेरणा द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.