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Kuno Cheetah: कूनोमध्ये चित्त्यांची संख्या वाढली; बोत्सवाना वंशावळीच्या नव्या पिढीचा भारतात जन्म; देशातील चित्त्यांची संख्या ६० वर

Cheetah Population In India Reaches 60 After New Births In Kuno: कूनोमध्ये चित्त्यांची संख्या वाढली; नव्या पिढीच्या जन्माने देशातील संख्या ६० वर
Kuno National Park Welcomes New Cheetah Cubs From Botswana Lineage Taking Indias Cheetah Population To 60

Kuno National Park Welcomes New Cheetah Cubs From Botswana Lineage Taking Indias Cheetah Population To 60

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेशातील कूनो राष्ट्रीय उद्यानात ‘प्रोजेक्ट चित्ता’ला आणखी एक मोठे यश मिळाले आहे. भारतात जन्मलेल्या KJP21 या ३२ महिन्यांच्या मादी चित्त्याने पाच सुदृढ बछड्यांना जन्म दिला आहे. या नव्या जन्मामुळे भारतातील चित्त्यांची एकूण संख्या ६० झाली असून, त्यापैकी ४१ चित्ते भारतात जन्मलेले आहेत.

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