Kuno Cheetah: कूनोमध्ये चित्त्यांची संख्या वाढली; बोत्सवाना वंशावळीच्या नव्या पिढीचा भारतात जन्म; देशातील चित्त्यांची संख्या ६० वर

मध्य प्रदेशातील कूनो राष्ट्रीय उद्यानात ‘प्रोजेक्ट चित्ता’ला आणखी एक मोठे यश मिळाले आहे. भारतात जन्मलेल्या KJP21 या ३२ महिन्यांच्या मादी चित्त्याने पाच सुदृढ बछड्यांना जन्म दिला आहे. या नव्या जन्मामुळे भारतातील चित्त्यांची एकूण संख्या ६० झाली असून, त्यापैकी ४१ चित्ते भारतात जन्मलेले आहेत..या बछड्यांचा पिता बोत्सवाना येथून भारतात आणलेला नर चित्ता असल्याने या जन्माला चित्ता संवर्धनाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे भारतातील चित्त्यांच्या लोकसंख्येत बोत्सवाना येथील नव्या वंशावळीचा समावेश झाला आहे..KJP21 ने दिला पाच बछड्यांना जन्मकूनो राष्ट्रीय उद्यानातील KJP21 ही भारतात जन्मलेली मादी चित्ता आहे. अवघ्या ३२ महिन्यांच्या या मादीने पाच बछड्यांना जन्म दिला आहे. आई आणि सर्व बछड्यांची प्रकृती सध्या चांगली असल्याची माहिती आहे.वनविभाग आणि पशुवैद्यकीय पथकाकडून या नव्या कुटुंबावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या हालचालींचे निरीक्षण करण्यात येत आहे..भारतात जन्मलेल्या चित्त्यांची संख्या ४१‘प्रोजेक्ट चित्ता’अंतर्गत भारतात चित्त्यांचे पुनर्वसन सुरू झाल्यानंतर कूनोमध्ये चित्त्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. नव्या पाच बछड्यांच्या जन्मानंतर देशातील चित्त्यांची संख्या ६० वर पोहोचली आहे.यापैकी ४१ चित्त्यांचा जन्म भारतात झाला आहे. त्यामुळे भारतीय वातावरणात चित्त्यांचे नैसर्गिक प्रजनन आणि त्यातून तयार होणारी नवी पिढी हा या प्रकल्पाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे..बोत्सवाना वंशावळीची नव्या पिढीला सुरुवातया बछड्यांच्या जन्माचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचा पिता बोत्सवाना येथून भारतात आणलेला नर चित्ता आहे. त्यामुळे भारतीय भूमीवर जन्मलेल्या या पाच बछड्यांमधून बोत्सवाना वंशावळीचा समावेश भारतीय चित्ता लोकसंख्येत झाला आहे.वेगवेगळ्या वंशावळींचा समावेश झाल्यामुळे चित्त्यांच्या आनुवंशिक विविधतेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. दीर्घकालीन संवर्धनाच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची मानली जाते..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.मुख्यमंत्री मोहन यादवांकडून अभिनंदनया यशाबद्दल मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी वनविभाग, पशुवैद्यकीय अधिकारी, कूनो राष्ट्रीय उद्यानातील कर्मचारी, ट्रॅकर्स आणि ‘प्रोजेक्ट चित्ता’शी संबंधित संपूर्ण पथकाचे अभिनंदन केले.भारतीय भूमीवर चित्त्यांची नवी पिढी आकार घेत असल्याचे हे यश संवर्धनाच्या प्रयत्नांसाठी महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी म्हटले. कूनोमध्ये चित्त्यांचे प्रजनन होत असल्याने भारतातील चित्ता पुनर्वसन प्रकल्पाला आणखी बळ मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.