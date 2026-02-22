चेन्नईतील समुद्रात बुडून महाराष्ट्रातील तरुणीचा मृत्यू; ग्रुप सेल्फी घेताना जोराची लाट आली अन्...

चेन्नईतील समुद्रात बुडून महाराष्ट्रातील तरुणींचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. ग्रुप सेल्फी घेताना हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. यापैकी एका तरुणीचा मृतदेह सापडला असून इतरांचा शोध सुरू आहे. तसेच आणखी एक तरुण बेपत्ता असल्याचेही सांगण्यात येत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत तरुणी मुळची भंडाऱ्याची असून मयुरी चौधरी असे तिचे नाव आहे. ती कॉग्निझंट या आयटी कंपनीत इंटर्नशिप करत होती. शनिवारी सुट्टी असल्याने ती कार्यालयातील सहकाऱ्यांसोबत बीचवर फिरण्यासाठी गेली होती. त्यावेळी ग्रुप सेल्फी घेत असताना अचानक मोठी लाट उसळली. त्यामुळे त्यांचा तोल गेला आणि तीन तरुणींसह एक तरुण समुद्राच्या पाण्यात वाहून गेले. बेपत्ता तरुणाचे नाव जय पाटील असून तो जळगावचा असल्याची माहिती आहे..Adul News : कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकऱ्याचे टोकाचे पाऊल; शिवगड तांडा येथील शेतकऱ्याने संपवले जीवन, परिसरात हळहळ.कॉग्निझंटच्या चेन्नई शाखेत महाराष्ट्रातील काही विद्यार्थी इंटर्नशिप करत आहेत. सुट्टीचा दिवस असल्याने एकूण २६ जणांचा गट पुद्दुचेरी रोडवरील कांथाट्टूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या समुद्रकिनारी फिरण्यासाठी गेला होता. पर्यटनाचा आनंद घेतल्यानंतर सर्वजण एकत्र सेल्फी घेत असताना ही दुर्घटना घडली..घटनेनंतर बचाव पथकाने तात्काळ शोधमोहीम सुरू केली. त्यामध्ये मयुरी चौधरी हिचा मृतदेह हाती लागला, तर राज केदारी नावाच्या तरुणाला सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले. मात्र जय पाटील अद्याप बेपत्ता असून त्याचा शोध सुरू आहे. या घटनेची माहिती मिळताच महाराष्ट्र सरकारने तामिळनाडू प्रशासनाशी संपर्क साधला आहे..Pune News : परप्रांतीय तरुणाने फेसबुक लाईव्ह करत जीवन संपवले, भाजी मंडईच्या बिल्डिंगवर गेला अन्... पुण्यात खळबळ.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून शोधमोहीम सुरू ठेवण्याची विनंती केली आहे. राज्य सरकारकडून आवश्यक ती सर्व मदत केली जाणार असून मृत तरुणीचा मृतदेह महाराष्ट्रात आणण्यासाठीही सहकार्य करण्यात येणार आहे. दरम्यान, संबंधित तरुणांचे कुटुंबीय चेन्नईकडे रवाना झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.