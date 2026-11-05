Viral Post: ज्यांनी मोठा भाऊ समजून आदर दिला त्याच १२ जणांना नोकरीवरून काढण्याची वेळ! चेन्नईतील IT मॅनेजरची भावनिक पोस्ट व्हायरल

Chennai: कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेला एक आदेश... हातात १२ कर्मचाऱ्यांची यादी... आणि प्रत्येकाला केवळ १५ मिनिटांच्या बैठकीत नोकरीवरून काढण्याची सूचना! चेन्नईतील एका आयटी कंपनीत डिलिव्हरी मॅनेजर म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीची ही व्यथा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. आपला मोठा भाऊ समजून प्रेमाणे 'अण्णा' म्हणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच नोकरीवरून काढण्याची जबाबदारी मॅनेजरवर सोपविण्यात आली होती..Innodata Layoff News: लंच ब्रेकनंतर परतले अन् नोकरीच गेली! 550 भारतीय कर्मचाऱ्यांची कंपनीतून कपात? नेमकं काय झालं?.या मॅनेजरने आपली व्यथा सोशल मीडियातील पोस्टमधून मांडली. २८ ऑक्टोबर रोजी ‘मद्रास टेकिज’ या फेसबुक पेजवर ही पोस्ट शेअर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, कंपनीच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाने त्याला बंद खोलीत बोलावून १२ कर्मचाऱ्यांची यादी दिली. शुक्रवारपर्यंत या सर्वांना कामावरून कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले. कोणतीही चर्चा नाही, पूर्वसूचना नाही किंवा दुसरी संधीही नाही, असे त्याला सांगण्यात आल्याचा दावा पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Microsoft Layoff: टेक क्षेत्रात पुन्हा मोठा धक्का! मायक्रोसॉफ्टने ४,८०० कर्मचाऱ्यांना दाखवला बाहेरचा रस्ता; एचआर प्रमुखांनी थेट कारणच सांगितलं.या १२ कर्मचाऱ्यांसोबत तो २०१६ पासून काम करत असल्याचे त्याने सांगितले. रात्री उशिरापर्यंत कार्यालयात थांबून काम करणे, एकत्र जेवण करणे, चहाच्या टपरीवर गप्पा मारणे आणि एकमेकांच्या लग्नसमारंभांना उपस्थित राहणे, अशा अनेक आठवणी त्याने सांगितल्या. त्यांच्या मुलांना त्याने कडेवर घेतले आहे. त्यामुळे त्यांना नोकरीवरून काढण्याची कल्पनाही त्याला असह्य झाली अशा भावना त्याने मांडल्या आहेत..या निर्णयाचा परिणाम काही कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांवर मोठा आघात करू शकतो, याची त्याला कल्पना आहे. एका कर्मचाऱ्याने नुकतेच मोठे गृहकर्ज घेतले आहे. दुसऱ्याच्या आईवर कर्करोगाचे उपचार सुरू असून, कंपनीच्या आरोग्य विम्यावरच त्यांचे उपचार अवलंबून असल्याचे मॅनेजरने पोस्टमध्ये म्हटले आहे. आणखी एका कर्मचाऱ्याच्या पत्नीची प्रसूती पुढील महिन्यात होणार आहे..या परिस्थितीमुळे मॅनेजर इतका अस्वस्थ झाला की, कार्यालयाच्या पार्किंगमध्ये कारमध्ये बसून आपण रडल्याचे त्याने पोस्टमध्ये नमूद केले आहे. राजीनामा देण्याचाही विचार त्याच्या मनात आला. मात्र, राजीनामा दिला तरी दुसरा कोणी ही जबाबदारी पार पाडेलच, असे त्याला त्याच्या पत्नीने समजावले. या पोस्टमध्ये मॅनेजरने वरिष्ठ व्यवस्थापनावरही टीका केली आहे. खर्च कमी करण्याचे आणि नफ्याचे निर्णय वरिष्ठ घेतात; मात्र त्याची कठीण अंमलबजावणी मधल्या स्तरावरील व्यवस्थापकांवर सोपवली जाते, अशी त्याची प्रांजळ भावना त्याने मांडली आहे..सोशल मीडियावर या पोस्टची चांगलीच चर्चा झाली असून, त्यावर अनेकांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काहींनी मॅनेजरला कर्मचाऱ्यांना प्रामाणिकपणे परिस्थिती सांगण्याचा सल्ला दिला आहे. तर काहींनी नव्या नोकरीसाठी मदत करण्यासही सांगितले आहे. या पोस्टमध्ये कंपनीचे नाव किंवा संबंधित मॅनेजरची ओळख उघड करण्यात आलेली नसली तरी या घटनेने कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नोकरकपातीचे वास्तव आणि असंवेदनशीलता समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.