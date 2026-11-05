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Viral Post: ज्यांनी मोठा भाऊ समजून आदर दिला त्याच १२ जणांना नोकरीवरून काढण्याची वेळ! चेन्नईतील IT मॅनेजरची भावनिक पोस्ट व्हायरल

An emotional post by a Chennai IT manager about being asked to lay off 12 long-time team members: वर्षानुवर्षे सोबत काम केलेल्या सहकाऱ्यांना नोकरीवरून काढण्याची जबाबदारी मॅनेजरवर सोपवण्यात आली होती. यासंदर्भातील भावनिक संकटात सापडलेल्या मॅनेजर पोस्ट व्हायरल झाली आहे.
An emotional post by a Chennai IT manager about being asked to lay off 12 long-time team members

An emotional post by a Chennai IT manager about being asked to lay off 12 long-time team members - AI Image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Chennai: कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेला एक आदेश... हातात १२ कर्मचाऱ्यांची यादी... आणि प्रत्येकाला केवळ १५ मिनिटांच्या बैठकीत नोकरीवरून काढण्याची सूचना! चेन्नईतील एका आयटी कंपनीत डिलिव्हरी मॅनेजर म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीची ही व्यथा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. आपला मोठा भाऊ समजून प्रेमाणे 'अण्णा' म्हणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच नोकरीवरून काढण्याची जबाबदारी मॅनेजरवर सोपविण्यात आली होती.

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