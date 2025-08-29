देश

वैद्यकीय विश्वाला मोठा धक्का! कार्डिअ‍ॅक सर्जनलाच हृदयविकाराचा झटका; अवघ्या 39 व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप

Sudden death of young cardiac surgeon in Chennai : फक्त 39 व्या वर्षी हृदयशल्यविशारदाचा मृत्यू, वैद्यकीय विश्वात शोककळा
Heart Attack in Doctor
Heart Attack in Doctoresakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

चेन्नई : भारतातील नामांकित युवा हृदयशल्यविशारद डॉ. ग्रॅडलिन रॉय यांचे केवळ 39 व्या वर्षी कार्डिअ‍ॅक अरेस्टमुळे (Cardiac Arrest) निधन झाले. रुग्णांना जीवदान देणारा डॉक्टरच हृदयविकाराच्या झटक्याने कोसळल्याने वैद्यकीय विश्वाला मोठा धक्का बसला आहे. या घटनेने सर्वत्र शोककळा पसरली आहे.

Loading content, please wait...
doctor
Chennai
heart attack symptoms
heart attack causes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com