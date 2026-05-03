खोटं बोलून नदी किनारी नेलं; नंतर जावयानं सासूला क्रूरपणे संपवलं, संतापजनक कारण समोर

दागिने आणि पैशांसाठी जावायाने सासूची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडीस आली आहे. मध्य प्रदेशातील छतरपूरमध्ये ही घटना घडली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी जावायाला अटक केली असून त्याला न्यायालयात हजर केलं महत्त्वाचे म्हणजे त्याने पोलिसांकडे हत्येची कबुलीही दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ८ एप्रिल रोजी धसान नदीजवळ एका वृद्ध महिलेचा मृतदेह संशयास्पद अवस्थेत आढळला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी प्रत्येक अंगाने तपास सुरु केला होता. त्यानुसार नातेवाईकाची चौकशी करण्यात आली होती. यावेळी महिलेचा जावाई मूलचंद कुशवाहा (रा. सटई) उडवा उडवीची उत्तरं देत असल्याचं पोलिसांच्या लक्षात आलं. पोलिसांनी कसून चौकशी केली असता. त्याने हत्येची कबुली दिली..आरोपीने महिलेला फूस लावून धसान नदीकाठी नेले. तेथे त्याने महिलेच्या डोक्यावर दगडाने वार करत तिची निर्घृण हत्या केली, असं त्याने पोलिसांना सांगितलं. तसेच दागिने आणि पैशांसाठी त्याने हत्या केल्याचंही पोलिसांना सांगितलं. हत्या केल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाला..दरम्यान, पोलिसांनी आरोपीला अटक करून न्यायालयात हजर केले असून, या प्रकरणातील इतर शक्य तितक्या बाजूंचा तपास सुरू आहे. पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.