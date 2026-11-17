झारखंड : लोकआस्थेचा महापर्व असलेल्या छठ पूजेचा उत्साह झारखंडमधील कारागृहांमध्येही पाहायला मिळाला. राज्यातील विविध कारागृहांतील एकूण ८५ कैद्यांनी रविवारी (१५ नोव्हेंबर) मावळत्या सूर्याला संध्या अर्घ्य अर्पण केले. यामध्ये ३६ महिला आणि ४९ पुरुष कैद्यांचा समावेश होता. कुटुंबापासून दूर असतानाही कैद्यांनी धार्मिक श्रद्धेने छठ व्रताचे विधी पूर्ण केले.रांची येथील होटवारमधील बिरसा मुंडा मध्यवर्ती कारागृहात सर्वाधिक १८ कैद्यांनी छठ व्रत केले. तुरुंग महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल यांनी आपल्या कुटुंबीयांसह कारागृहात उपस्थित राहून कैद्यांसोबत सूर्यदेवाला अर्घ्य अर्पण केले..कारागृहांमध्ये पूजेसाठी विशेष व्यवस्थाकैद्यांच्या धार्मिक भावना आणि श्रद्धेचा आदर राखत तुरुंग प्रशासनाने राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये छठ पूजेसाठी विशेष व्यवस्था केली होती. पूजास्थळांची स्वच्छता, नवीन वस्त्रे, प्रसादाचे साहित्य, प्रकाशयोजना आणि सुरक्षेची व्यवस्था करण्यात आली होती.सुदर्शन मंडल यांनीही कैद्यांना पूजेसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे सांगितले. कारागृहातील वातावरणात धार्मिक विधी पार पडावेत, यासाठी प्रशासनाने विशेष काळजी घेतली होती. या सोहळ्यात कारागृहातील अधिकारी आणि कर्मचारीही सहभागी झाले..कोणत्या कारागृहात किती कैद्यांनी केले व्रत?झारखंडमधील विविध कारागृहांतील छठव्रती कैद्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे :बिरसा मुंडा मध्यवर्ती कारागृह, होटवार (रांची) : १८ कैदी; ९ महिला आणि ९ पुरुष.गढवा मंडल कारागृह : १५ कैदी; ९ महिला आणि ६ पुरुष.लोकनायक जयप्रकाश नारायण मध्यवर्ती कारागृह, हजारीबाग : ११ कैदी; ५ महिला आणि ६ पुरुष.धनबाद मंडल कारागृह : ९ कैदी; ३ महिला आणि ६ पुरुष.मेदिनीनगर मध्यवर्ती कारागृह : ८ कैदी; ५ महिला आणि ३ पुरुष.गिरिडीह मंडल कारागृह : ८ पुरुष कैदी..दुमका मध्यवर्ती कारागृह : ५ कैदी; १ महिला आणि ४ पुरुष.साहिबगंज मंडल कारागृह : ४ पुरुष कैदी.राजमहल उपकारागृह : ३ कैदी; २ महिला आणि १ पुरुष.चतरा मंडल कारागृह : २ पुरुष कैदी.घाघीडीह मध्यवर्ती कारागृह, जमशेदपूर आणि श्री बंशीधर नगर उपकारागृह, गढवा : प्रत्येकी १ महिला कैदी.राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये पार पडलेल्या या पूजेमुळे कैद्यांनाही आपली धार्मिक परंपरा श्रद्धेने पाळण्याची संधी मिळाली. कारागृहाच्या वातावरणातही छठ महापर्वाचा उत्साह आणि भक्तिभाव दिसून आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.