देश

The Nation Pays Tribute to Chhatrapati Sambhaji Maharaj on his Martydom Day: छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदान दिनी देशभरातून श्रद्धांजली; अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे अभिवादन

Chief Ministers and Leaders Remember the Maratha Warrior King: मध्य मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांसह अनेक नेत्यांनी महाराजांच्या अदम्य शौर्य व राष्ट्रभक्तीला सलाम करत श्रद्धांजली वाहिली.
The Nation Pays Tribute to Chhatrapati Sambhaji Maharaj on his Martydom Day

The Nation Pays Tribute to Chhatrapati Sambhaji Maharaj on his Martydom Day

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई: छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या बलिदान दिनानिमित्त केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण देशातून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली जात आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महाराजांच्या अढळ राष्ट्रभक्तीला सलाम केला आहे.

Loading content, please wait...
India
Uttar Pradesh
Madhya Pradesh
maharashtra
delhi
Tribute
Chhatrapati Sambhaji Maharaj
bjp leaders

Related Stories

No stories found.