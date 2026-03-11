The Nation Pays Tribute to Chhatrapati Sambhaji Maharaj on his Martydom Day: छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदान दिनी देशभरातून श्रद्धांजली; अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे अभिवादन

मुंबई: छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या बलिदान दिनानिमित्त केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण देशातून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली जात आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महाराजांच्या अढळ राष्ट्रभक्तीला सलाम केला आहे..Shivaji Maharaj: मराठा इतिहासाला नवं बळ! आग्रा-पानिपत स्मारकांसह शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांसाठी बजेटमध्ये मोठी घोषणा.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांचा संदेश डॉ. मोहन यादव यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे की: "धर्माच्या रक्षणासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणारे महान योद्धा, मराठा गौरव, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या बलिदान दिनी त्यांना कोटी-कोटी नमन. आपल्या शौर्याची आणि पराक्रमाची गौरवगाथा देशवासियांना सदैव गौरवान्वित करत राहील.".चारशे वर्षांचं गूढ अखेर उघडलं! शिवरायांच्या जवळच्या व्यक्तीची समाधी सापडली .नेत्यांनी वाहिलेली श्रद्धांजली योगी आदित्यनाथ (मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश): "स्वधर्म आणि स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या संभाजी महाराजांचे बलिदान भारतीय इतिहासातील वीरता आणि त्यागाचा सुवर्ण अध्याय आहे. त्यांचे सर्वोच्च बलिदान राष्ट्रधर्माच्या वेदीवर अजरामर आहे.".अमित शाह (केंद्रीय गृहमंत्री): "छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून मिळालेला स्वराज्य आणि स्वभाषेचा वारसा संभाजी महाराजांनी आयुष्यभर जपला. कठीण यातनाही त्यांच्या राष्ट्ररक्षणाच्या संकल्पाला डगमगवू शकल्या नाहीत.".भजन लाल शर्मा (मुख्यमंत्री, राजस्थान): "धर्मवीर शंभू राजांचे बलिदान आपल्याला युगायुगांपर्यंत स्वाभिमानाने जगण्याची प्रेरणा देत राहील." नायब सिंह सैनी (मुख्यमंत्री, हरियाणा): "धर्म आणि राष्ट्रभक्तीचे अमर प्रतीक असलेल्या संभाजी महाराजांची वीरता भारतीयांना सदैव प्रेरित करेल." रेखा गुप्ता (मुख्यमंत्री, दिल्ली): "असह्य यातना सोसूनही त्यांनी मातृभूमी आणि संस्कृतीची शुद्धता टिकवून ठेवली. त्यांचे जीवन राष्ट्रभक्तीचे जिवंत प्रतीक आहे.".वीरतेचा देदीप्यमान इतिहास छत्रपती संभाजी महाराजांनी आपल्या ९ वर्षांच्या कार्यकाळात १२० हून अधिक लढाया केल्या आणि एकाही लढाईत त्यांचा पराभव झाला नाही. मुघल सम्राट औरंगजेबाने त्यांना कैद केल्यानंतर धर्मांतरासाठी अतोनात छळ केला, मात्र महाराजांनी 'अखेरच्या श्वासापर्यंत झुकणार नाही' हा बाणा कायम ठेवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.