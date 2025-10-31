CM Yogi Adityanath : यूपीत साकारणार छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य संग्रहालय; योगींचा आदेश, 'जानेवारीपर्यंत काम पूर्ण करा'

देश
Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum in Agra : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुरुवारी संस्कृती विभागाच्या आढावा बैठकीत आग्रा येथे निर्माणाधीन असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाच्या बांधकामाचा आढावा घेतला. ते म्हणाले की, हे संग्रहालय भारताच्या स्वाभिमान, सांस्कृतिक वैभव आणि वीरतेचे प्रेरणास्थान बनेल.