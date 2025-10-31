CM Yogi Adityanath : यूपीत साकारणार छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य संग्रहालय; योगींचा आदेश, 'जानेवारीपर्यंत काम पूर्ण करा'
देश

CM Yogi Adityanath : यूपीत साकारणार छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य संग्रहालय; योगींचा आदेश, 'जानेवारीपर्यंत काम पूर्ण करा'

Agra's Shivaji Museum Gets January Deadline : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आग्रा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाच्या बांधकामाचा आढावा घेतला; जानेवारीपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे निर्देश देत हे संग्रहालय 'जिवंत अनुभव' देणारे प्रेरणास्थान ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
Published on

Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum in Agra : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुरुवारी संस्कृती विभागाच्या आढावा बैठकीत आग्रा येथे निर्माणाधीन असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाच्या बांधकामाचा आढावा घेतला. ते म्हणाले की, हे संग्रहालय भारताच्या स्वाभिमान, सांस्कृतिक वैभव आणि वीरतेचे प्रेरणास्थान बनेल.

Loading content, please wait...
Museum
CM Yogi Adityanath
Chhatrapati Shivaji Maharaj
History
Marathi News Esakal
www.esakal.com