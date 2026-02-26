ACB चा मोठा दणका! पोलिस उपनिरीक्षकासह मुख्याध्यापकाचा 'काळा' कारनामा कॅमेऱ्यात कैद; एकाने मागितले 50 तर दुसऱ्याने मगितली 25 हजारांची लाच!

Chhattisgarh SI Arrested in ACB Trap : छत्तीसगडमध्ये लाचखोरीच्या दोन धक्कादायक घटना समोर आल्या असून, एका पोलिस उपनिरीक्षकाला (एसआय) आणि एका सरकारी शाळेच्या मुख्याध्यापकाला लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहात पकडले आहे. दोन्ही प्रकरणांचे व्हिडिओही समोर आले असून त्यात आरोपी अधिकाऱ्यांनी पैशांच्या मागणीबाबत पुरावे मागत बचाव करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते..खून प्रकरणात अडकवण्याची धमकीकोरिया जिल्ह्यातील पोडी चौकी येथे कार्यरत असलेले एसआय अब्दुल मुनाफ यांनी एका शेतकऱ्याला खून प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देत ५० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. अंबिकापूरजवळील पोडी गावातील शेतकरी सत्येंद्र प्रजापती यांच्या घराचे बांधकाम सुरू होते. त्यांनी मोहित घासिया या मजुराला विटा तयार करण्यासाठी कामावर ठेवले होते..२१ फेब्रुवारी रोजी मजुराने विटांसाठी खड्डा खोदला होता. तो खड्डा पाण्याने भरला आणि त्याच रात्री मजुराचा मुलगा त्या पाण्यात बुडून मृत्यूमुखी पडला. ही घटना पोलिसांपर्यंत पोहोचली. त्यानंतर एसआय अब्दुल मुनाफ आणि एएसआय गुरु प्रसाद यादव यांनी गावात जाऊन चौकशी केली..Luxury Car Fraud Case : माजी महापौरांचे 'मायाजाळ'! ३८ लाखांत ६८ लाखांची कार देण्याचं आमिष आणि घातला १४ लाखांचा गंडा; वाचा कोल्हेंनी मुंबईत कसा रचला होता सापळा?.चौकशीदरम्यान त्यांनी शेतकरी सत्येंद्र यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल न करण्यासाठी आणि प्रकरण मिटवण्यासाठी ५० हजार रुपयांची मागणी केल्याचे सांगितले जाते. शेतकऱ्याने एवढी रक्कम देणे शक्य नसल्याचे सांगितल्यावर त्याला खुनाच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देण्यात आली..एसीबीचा सापळा; २५ हजार रुपये स्वीकारताना पकडलेशेतकऱ्याने २४ फेब्रुवारी रोजी पैसे देण्याचे सांगितले आणि दरम्यान एसीबीकडे तक्रार दाखल केली. एसीबीचे डीएसपी प्रमोद कुमार खेसे यांच्या नेतृत्वाखाली सहा सदस्यांचे पथक सापळा रचून बसले होते..एसीबीने रसायन लावलेले २५ हजार रुपये तक्रारदाराला दिले. शेतकरी चौकीत गेला आणि ही रक्कम एसआय अब्दुल मुनाफ यांना दिली. ठरल्याप्रमाणे सिग्नल मिळताच एसीबीचे पथक आत घुसले आणि त्यांना रंगेहात पकडले. त्यांच्याकडून लाचेची रक्कम जप्त करण्यात आली..दरम्यान, एएसआय गुरु प्रसाद यादव यांनाही अंबिकापूर येथे ताब्यात घेण्यात आले. तक्रारीनंतर २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दोन्ही आरोपींविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ आणि १२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे..Nashik School Accident : शिक्षकाच्या कारनं पहिलीत शिकणाऱ्या सहा वर्षीय विद्यार्थ्याला 15 फूट फरपटत नेलं, डोक्याला पडली चार टाके, व्हिडिओ व्हायरल.मुख्याध्यापकाने अपंग भत्त्यासाठी मागितली लाचदुसरी घटना बालोदाबाजार जिल्ह्यातील भाटापारा येथील मोपका येथील सरकारी उच्च माध्यमिक शाळेत घडली. दीपक डोंगरे यांनी एसीबीकडे तक्रार केली की, त्यांचे वडील विजय कुमार डोंगरे हे अपंग असून सरकारी विशेष अपंगत्व भत्त्यास पात्र आहेत..तक्रारीनुसार, शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी हा भत्ता देण्यासाठी दरमहा १० हजार रुपयांची लाच मागितली. काहीवेळा ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आल्याचेही आरोप आहेत. अलीकडेच, गेल्या सहा महिन्यांच्या थकबाकीसाठी १५ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. रक्कम न दिल्याने संबंधित शिक्षकाचा पगार रोखण्यात आला. तक्रार मिळताच एसीबीने कारवाई करत मुख्याध्यापकाला अटक केली. दोन्ही प्रकरणांमध्ये एसीबीने तत्पर कारवाई करत आरोपींना रंगेहात पकडले असून पुढील चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.