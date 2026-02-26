देश

ACB चा मोठा दणका! पोलिस उपनिरीक्षकासह मुख्याध्यापकाचा 'काळा' कारनामा कॅमेऱ्यात कैद; एकाने मागितले 50 तर दुसऱ्याने मगितली 25 हजारांची लाच!

Chhattisgarh SI Arrested in ACB Trap for Allegedly Demanding ₹50,000 Bribe Case : छत्तीसगडमध्ये एसीबीने सापळा रचून एसआयला २५ हजारांची लाच घेताना पकडले. तर, अपंग भत्त्यासाठी लाच मागणाऱ्या मुख्याध्यापकावरही कारवाई करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.
Chhattisgarh SI Arrested in ACB Trap : छत्तीसगडमध्ये लाचखोरीच्या दोन धक्कादायक घटना समोर आल्या असून, एका पोलिस उपनिरीक्षकाला (एसआय) आणि एका सरकारी शाळेच्या मुख्याध्यापकाला लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहात पकडले आहे. दोन्ही प्रकरणांचे व्हिडिओही समोर आले असून त्यात आरोपी अधिकाऱ्यांनी पैशांच्या मागणीबाबत पुरावे मागत बचाव करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते.

