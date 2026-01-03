Naxalist Encounter: सुरक्षा दलांना मोठे यश! चकमकीत १४ नक्षलवादी ठार; मोठा शस्त्रसाठा जप्त

छत्तीसगडमध्ये नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये सुरक्षा दलांना मोठे यश मिळाले आहे. वेगवेगळ्या चकमकींमध्ये एकूण १४ नक्षलवाद्यांचे मृतदेह सापडले आहेत. यामध्ये बिजापूर जिल्ह्यातील दोन आणि सुकमा जिल्ह्यातील १२ मृतदेहांचा समावेश आहे. सुरक्षा दलांनी चकमकीच्या ठिकाणांवरून AK-47, INSAS आणि SLR रायफल्ससह मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे जप्त केली आहेत. यामुळे नक्षलवाद्यांच्या एका मोठ्या कटाला उधळून लावण्यात आल्याचे मानले जात होते..बिजापूर आणि सुकमा जिल्ह्यांच्या दक्षिणेकडील भागात सशस्त्र माओवादी असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सुरक्षा दलांनी शोध मोहीम सुरू केली. या कारवाईचा एक भाग म्हणून, डीआरजी पथके दक्षिण बस्तर भागात पाठवण्यात आली. विजापूर जिल्ह्यात सकाळी ५:०० वाजण्याच्या सुमारास डीआरजी आणि माओवाद्यांमध्ये अधूनमधून गोळीबार सुरू झाला. .Ikkis Movie : कोण होते अरुण खेत्रपाल? वयाच्या 21व्या वर्षी शहीद ; 1971 चे वॉर हीरो अन् त्यांची भावुक करणारी प्रेमकहाणी.सुकमा जिल्ह्यात सकाळी ८:०० वाजल्यापासून सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे. शोध मोहिमेदरम्यान आतापर्यंत चकमकीच्या ठिकाणाहून १४ माओवाद्यांचे मृतदेह सापडले आहेत. ही कारवाई अजूनही सुरूच आहे. तैनात जवानांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी चकमकीचे नेमके ठिकाण, त्यात सहभागी असलेल्या सुरक्षा दलांची संख्या आणि इतर संवेदनशील माहिती सध्या गुप्त ठेवण्यात येत आहे..बस्तर रेंज हा नक्षलवादी कारवायांसाठी बराच काळ संवेदनशील क्षेत्र मानला जात आहे. विजापूर आणि सुकमा जिल्हे हे विशेषतः माओवादी संघटनांचे सक्रिय गड आहेत. जिथे ते सुरक्षा दलांवर हल्ले करून रस्त्याच्या बांधकामात अडथळा आणून आणि ग्रामस्थांना धमकावून दहशत पसरवतात. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार सुरक्षा दल या भागात सतत नक्षलविरोधी कारवाया करत आहेत. अलिकडेच गुप्तचर संस्थांना सीमा आणि बिजापूर आणि सुकमाच्या दक्षिण भागात सशस्त्र माओवादी असल्याची माहिती मिळाली. .Bhagyalakshmi Scheme : मुदत संपली तरी भाग्यलक्ष्मी योजनेचे पैसे नाहीतच; कागदपत्रांची जुळवाजुळव करतानाही होतेय दमछाक.या माहितीच्या आधारे, जिल्हा राखीव रक्षक (DRG) सह अनेक सुरक्षा दलांच्या संयुक्त पथकांना शोध मोहिमेवर पाठवण्यात आले. या कारवाईदरम्यान, विविध ठिकाणी सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमकी झाल्या. या चकमकींमध्ये सुरक्षा दलांना मोठे यश मिळाले. त्यांनी १४ नक्षलवाद्यांचे मृतदेह ताब्यात घेतले. यामध्ये विजापूर जिल्ह्यातील दोन आणि सुकमा जिल्ह्यातील १२ मृतदेहांचा समावेश होता. शिवाय चकमकीच्या ठिकाणांवरून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे आणि दारूगोळा जप्त करण्यात आला. ज्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या एका मोठ्या कटाचा उलगडा झाल्याचा विश्वास निर्माण झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.