Naxalist Encounter: सुरक्षा दलांना मोठे यश! चकमकीत १४ नक्षलवादी ठार; मोठा शस्त्रसाठा जप्त

Bijapur Naxalist Encounter News: किस्ताराम पोलीस स्टेशन हद्दीतील पामलूरच्या जंगलात ही चकमक झाली. ठार झालेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये कोंटा एरिया कमिटीचे सचिव सचिन मंगाडू यांचा समावेश होता.
छत्तीसगडमध्ये नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये सुरक्षा दलांना मोठे यश मिळाले आहे. वेगवेगळ्या चकमकींमध्ये एकूण १४ नक्षलवाद्यांचे मृतदेह सापडले आहेत. यामध्ये बिजापूर जिल्ह्यातील दोन आणि सुकमा जिल्ह्यातील १२ मृतदेहांचा समावेश आहे. सुरक्षा दलांनी चकमकीच्या ठिकाणांवरून AK-47, INSAS आणि SLR रायफल्ससह मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे जप्त केली आहेत. यामुळे नक्षलवाद्यांच्या एका मोठ्या कटाला उधळून लावण्यात आल्याचे मानले जात होते.

