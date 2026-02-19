देश

Dry Day: होळी, मोहरम आणि गांधीजयंती दिनी दारूची दुकाने उघडण्यास परवानगी; राज्य सरकारचा निर्णय, उत्पादन शुल्क धोरणात बदल

Chhattisgarh Government Excise Policy: छत्तीसगड सरकारने त्यांच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणात होळी, मोहरम आणि गांधीजयंती दिनी दारूची दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली आहे.
ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

छत्तीसगड सरकारने त्यांच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणात मोठा बदल केला आहे. ज्यामुळे होळी, मोहरम आणि गांधी जयंती दिवशी दारूची दुकाने उघडी ठेवता येतील. पूर्वी या तारखा संपूर्ण राज्यात पूर्णपणे ड्राय डे म्हणून पाळल्या जात होत्या. सर्व परवानाधारक दारूची दुकाने बंद होती. या निर्णयामुळे राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांमध्ये वादविवाद सुरू झाला आहे.

