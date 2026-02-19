Dry Day: होळी, मोहरम आणि गांधीजयंती दिनी दारूची दुकाने उघडण्यास परवानगी; राज्य सरकारचा निर्णय, उत्पादन शुल्क धोरणात बदल

छत्तीसगड सरकारने त्यांच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणात मोठा बदल केला आहे. ज्यामुळे होळी, मोहरम आणि गांधी जयंती दिवशी दारूची दुकाने उघडी ठेवता येतील. पूर्वी या तारखा संपूर्ण राज्यात पूर्णपणे ड्राय डे म्हणून पाळल्या जात होत्या. सर्व परवानाधारक दारूची दुकाने बंद होती. या निर्णयामुळे राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांमध्ये वादविवाद सुरू झाला आहे. .रायपूरच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश सणांच्या काळात उद्भवणाऱ्या प्रशासकीय आणि व्यावहारिक आव्हानांना तोंड देणे आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था आणि सामाजिक संवेदनशीलता राखण्यासाठी पूर्वी धार्मिक आणि राष्ट्रीय प्रसंगी दारू विक्रीवर बंदी होती. सरकार म्हणते की, हे पाऊल "नियम आणि व्यावहारिक परिस्थिती यांच्यात संतुलन साधण्यासाठी" उचलण्यात आले आहे. .High Court: बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी पुरुषाच्या जननेंद्रियाचा स्त्रीच्या जननेंद्रियात प्रवेश करणे आवश्यक; उच्च न्यायालयाचा निर्णय.नवीन धोरणांतर्गत या विशिष्ट तारखांवरील निर्बंध उठवण्यात आले आहेत. तर काही इतर प्रसंगी कोरडे दिवस कायम राहतील. या निर्णयाचे समर्थक असा युक्तिवाद करतात की यामुळे राज्याचे उत्पन्न वाढेल. अधिकाऱ्यांच्या मते, मोठ्या सणांमध्ये दारूची मागणी नेहमीपेक्षा जास्त असते. ज्यामुळे सरकारी महसूल वाढण्याची अपेक्षा आहे. असेही म्हटले आहे की परवानाधारक दुकाने उघडी ठेवल्याने बेकायदेशीर दारू विक्री आणि काळाबाजार रोखला जाईल, जो कोरड्या दिवसांमध्ये वाढतो. .राज्यमंत्री गुरु खुशवंत साहेब यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले की, "बदलत्या काळाच्या अनुषंगाने सात ड्राय डे कमी करून तीन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे." त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकार सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार धोरणे बदलत आहे. व्यसनमुक्ती जागरूकता मोहिमा आणि पदयात्रा यांच्या माध्यमातून लोकांना ड्रग्जपासून दूर राहण्यासाठी प्रेरित करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला..या निर्णयावर तीव्र टीका देखील झाली आहे. अनेक संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे, विशेषतः गांधीजींच्या पुण्यतिथीनिमित्त दारू विक्रीच्या परवानगीवर. गांधीवादी गटांचे म्हणणे आहे की हा निर्णय महात्मा गांधींच्या तत्त्वांच्या आणि व्यसनमुक्तीच्या त्यांच्या आदर्शांच्या विरुद्ध आहे. विरोधी पक्षांनी सरकारवर नैतिक मूल्यांपेक्षा महसूलाला प्राधान्य देत असल्याचा आरोप केला आहे. कारण या निर्णयामुळे सामाजिक संदेश कमकुवत होऊ शकतो. .पायजम्याची नाडी तोडणं हा....; बलात्काराचा प्रयत्न प्रकरणी हायकोर्टाचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं फिरवला.या घोषणेनंतर राज्यभर व्यापक चर्चा सुरू आहे. बेकायदेशीर दारू व्यापाराला आळा घालण्यासाठी समर्थकांनी याला एक व्यावहारिक पाऊल म्हणून स्वागत केले आहे. तर विरोधकांनी याला सामाजिकदृष्ट्या चिंताजनक पाऊल मानले आहे. कोरडे दिवस सात वरून तीन करणे आणि विशेष सणांवरील निर्बंध उठवणे हे सध्या छत्तीसगडमध्ये चर्चेचे आणि वादाचे मुख्य विषय आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.