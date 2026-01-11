Employees DA: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! केंद्राच्या बरोबरीने महागाई भत्ता मिळणार; राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

छत्तीसगड राज्य कर्मचारी संघटनेच्या आठव्या राज्य अधिवेशनात मुख्यमंत्री विष्णू देव साई यांनी एक मोठी घोषणा केली. राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सीएम साई यांनी घोषणा केली की, राज्य कर्मचाऱ्यांना आता केंद्र सरकारप्रमाणेच भत्ते मिळतील. राज्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी, ते केंद्र सरकारच्या समान पातळीवर महागाई भत्ता वाढवण्याची घोषणा करत आहेत. सरकारने आता हा भत्ता ५५% वरून ५८% केला आहे. जो आता कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल. .मुख्यमंत्री विष्णू देव साई यांनी सोशल मीडियाद्वारे ही माहिती शेअर केली. त्यांनी "X" पोस्टमध्ये लिहिले की, आज छत्तीसगड राज्य कर्मचारी संघटनेच्या आठव्या राज्य अधिवेशनात, राज्य कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी महागाई भत्ता वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली. आज, छत्तीसगड राज्य कर्मचारी संघटनेच्या आठव्या राज्य अधिवेशनात, राज्य कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी महागाई भत्ता वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली. वाढत्या महागाईच्या काळात कर्मचाऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा देऊन केंद्र सरकारच्या समान लाभांची खात्री करून राज्याच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली जाईल. .पतीनं पत्नीकडून पैशाच्या खर्चाचा हिशोब मागणं गुन्हा ठरतो का? महत्त्वाचा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलं उत्तर.छत्तीसगडचे अधिकारी आणि कर्मचारी हे आपल्या शासन व्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांची प्रामाणिकता, समर्पण आणि सेवेची भावना हीच सुशासनाची खरी ताकद आहे आणि आमचे सरकार प्रत्येक पावलावर त्यांच्या आदर आणि कल्याणासाठी वचनबद्ध आहे. रविवारी (११ जानेवारी) राजधानी रायपूर येथे आठवे राज्य अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. .SSC Paper Leak News: खळबळ! दहावी पूर्व परीक्षेचा पेपर फुटल्याची चर्चा?, समाज विज्ञानचा पेपर सोशल मीडियावर व्हायरल.कर्मचारी भत्ते वाढवण्याबाबत त्यांनी सांगितले की, राज्य कर्मचारी संघटनेच्या अनेक मागण्या आहेत. केंद्र सरकारप्रमाणेच त्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. उर्वरित मागण्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी कर्मचारी संघटनेशीही चर्चा केली आणि त्यांच्या बहुतेक मागण्या सोडवल्या, ज्या वाजवी आहेत. सरकार त्या सर्व पूर्ण करण्यासाठी काम करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.