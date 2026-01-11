देश

Employees DA: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! केंद्राच्या बरोबरीने महागाई भत्ता मिळणार; राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

Government Employees DA News: छत्तीसगड सरकारने आता आपल्या कर्मचाऱ्यांना एक भेट दिली आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांइतकेच भत्ते मिळतील.
छत्तीसगड राज्य कर्मचारी संघटनेच्या आठव्या राज्य अधिवेशनात मुख्यमंत्री विष्णू देव साई यांनी एक मोठी घोषणा केली. राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सीएम साई यांनी घोषणा केली की, राज्य कर्मचाऱ्यांना आता केंद्र सरकारप्रमाणेच भत्ते मिळतील. राज्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी, ते केंद्र सरकारच्या समान पातळीवर महागाई भत्ता वाढवण्याची घोषणा करत आहेत. सरकारने आता हा भत्ता ५५% वरून ५८% केला आहे. जो आता कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल.

