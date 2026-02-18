High Court: बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी पुरुषाच्या जननेंद्रियाचा स्त्रीच्या जननेंद्रियात प्रवेश करणे आवश्यक; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

बलात्काराच्या एका प्रकरणात छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची व्यापक चर्चा होत आहे. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, जर पुरूषाचे जननेंद्रिय फक्त स्त्रीच्या जननेंद्रियावर ठेवले. प्रवेशाशिवाय स्खलन झाले तर ते बलात्कार मानले जाणार नाही. बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी प्रवेश आवश्यक आहे. केवळ स्खलन पुरेसे नाही. अशा प्रकरणाला बलात्काराचा प्रयत्न मानला जाईल..न्यायमूर्ती नरेंद्र कुमार व्यास यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, "एखाद्या कृत्याला बलात्कार म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी, हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे की आरोपीचा प्रतिकार असूनही लैंगिक संबंध ठेवण्याचा हेतू होता. जर प्रवेश सिद्ध झाला नाही तर गुन्ह्याचे स्वरूप बदलते." २१ मे २००४ रोजी, आरोपीने पीडितेला जबरदस्तीने आपल्या घरी नेले, तिच्यावर बलात्कार केला आणि नंतर तिला एका खोलीत बंद केले. .Teacher News: महत्त्वाची बातमी! शाळेतील शिक्षकांना नियमित करणार; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, वेतनश्रेणीला मंजुरी.एफआयआर नोंदवण्यात आला आणि तपासानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. धमतरी सत्र न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले. त्यानंतर अपील सुनावणीदरम्यान पीडितेच्या जबाबातून असे दिसून आले की आरोपीने त्याचा गुप्तांग तिच्या गुप्तांगावर ठेवला होता. परंतु लिंगभेद झाला नाही. याव्यतिरिक्त वैद्यकीय तपासणीत हायमेन शाबूत असल्याचे आढळून आले. डॉक्टरांनी निश्चित मत दिले नाही, जरी त्यांनी आंशिक प्रवेशाची शक्यता नाकारली नाही. .पुस्तकांच्या दुकानातून ₹३,००० कोटींचे साम्राज्य! गलगोटियास विद्यापीठाची स्थापना कुणी आणि कशी केली? वाचा सुनील गलगोटियांची कहाणी.तपासणीत पीडितेच्या कपड्यांवर शुक्राणूंची उपस्थिती निश्चित झाली. या तथ्यांच्या आधारे, उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयात सुधारणा केली आणि बलात्काराचा गुन्हा बलात्काराच्या प्रयत्नात बदलला. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की गुप्तांग पकडणे आणि पायजमाचे दोरे ओढणे हे बलात्काराच्या तयारीसाठीचा एक उपाय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, गुन्हेगारी न्यायशास्त्राच्या स्थापित तत्त्वांचा स्पष्टपणे गैरवापर केल्यामुळे वादग्रस्त आदेश रद्द करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.