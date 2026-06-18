Crime News: वाळू माफियांचा रक्तरंजित हल्ला! फॉर्च्युनरमध्ये अडकवून भाजप नेत्यासह तिघांना जिवंत जाळलं

छत्तीसगडमधील कोरिया जिल्ह्यात वाळू उत्खनन व्यवसायातील जुना वैरभाव हिंसक रूप धारण करून तीन जणांच्या जिवंत जाळण्याच्या घटनेत रूपांतरित झाला. या हल्ल्यात भाजप नेते भरत सिंह यांच्यासह दोन जणांचा मृत्यू झाला, तर दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केली असून, घटनेचा तपास सुरू आहे..हल्ल्याची घटनाक्रममंगळवारी रात्री सोनहट तहसीलच्या कटगोडी गावाजवळ ही घटना घडली. भरत सिंह व त्यांच्या सहकाऱ्यांचा एक गट टोयोटा फॉर्च्युनर एसयूव्ही आणि स्कोडा सेडान या दोन वाहनांमधून प्रवास करत असताना प्रतिस्पर्धी गटाने त्यांच्यावर अचानक हल्ला चढवला. हल्लेखोरांनी टिपर ट्रकने फॉर्च्युनरला अनेकदा धडक दिल्याने वाहनाचे दरवाजे बंद होऊन अडकले. त्यानंतर गाडीला आग लागली आणि आत असलेले लोक बाहेर येऊ शकले नाहीत.प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, हल्लेखोरांनी गाडीच्या खिडक्या फोडून पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवरही हल्ला केला. फॉर्च्युनरमधील भरत सिंह हे जिवंत जळाले. त्याच गाडीतील आणखी एक प्रवासी नागेंद्र सिंह हे सुमारे ८० टक्के भाजले. त्यांना रायपूरकडे उपचारासाठी नेत असताना त्यांचा मृत्यू झाला..स्कोडा वाहनावरही हल्लाहल्लेखोरांनी स्कोडा सेडानलाही लक्ष्य केले. या वाहनातील वीरेंद्र प्रताप सिंह (३२) यांना धारदार शस्त्राने गंभीर जखमी करण्यात आले. बैकुंठपूर जिल्हा रुग्णालयात प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना अंबिकापूर येथे हलवण्यात आले. तेथे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. उर्वरित दोन जखमींना रायपूर येथील रुग्णालयात हलवण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती गंभीर आहे..Pune Crime : 'त्या' जीम व्यावसायिकाला मारण्यासाठी २० लाख रुपयांची दिली होती सुपारी; आरोपींच्या पोलिस कोठडीत वाढ.जुन्या वैमनस्यातून उद्भवलेला संघर्षपोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, ही घटना भरत सिंह आणि मनोज त्रिपाठी यांच्या कुटुंबांमधील वाळू उत्खनन व दगड फोडणी व्यवसायातील जुन्या वैमनस्यातून घडली. दोन्ही कुटुंबे कटगोडी जवळील नागोई गावातील आहेत. भरत सिंह यांचे कुटुंब सध्या बैकुंठपूरमध्ये राहते, परंतु ते कटगोडी परिसरात व्यवसाय करत होते. फोनवर बोलणीनंतर दोन्ही गट भेटले आणि वाद विकोपाला गेला.काही साक्षीदारांनी सांगितले की, हल्लेखोरांनी फॉर्च्युनरवर पेट्रोल ओतून आग लावली. मात्र, गाडी विजेच्या खांबाला धडकल्यानेही आग लागू शकते. या दोन्ही शक्यता तपासण्यासाठी तज्ज्ञ काम करत आहेत..अटक आणि तपासत्रिपाठी कुटुंबातील चार जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. उर्वरित संशयितांना पकडण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पोलिसांनी एफआयआर दाखल करून घटनेचा सखोल तपास सुरू केला आहे.सीबीआय चौकशीची मागणीक्षत्रिय व इतर समुदायातील लोकांनी मुख्यमंत्री विष्णू देव साई यांच्याकडे सीबीआय चौकशीची मागणी केली. क्षत्रिय समाजाचे प्रतिनिधी राजेंद्र सिंह यांनी ही घटना पूर्वनियोजित हत्या असल्याचा आरोप केला. त्यांनी सांगितले की, सुमारे २५ ते ३० जणांनी हल्ला केला. “माझ्या ६५ वर्षांच्या आयुष्यात छत्तीसगडमध्ये असा भीषण प्रकार मी कधी पाहिला नाही,” असे त्यांनी नमूद केले..सरकारचे आश्वासनरायपूरमध्ये मुख्यमंत्री विष्णू देव साई यांनी सांगितले की, पोलिसांनी तपास सुरू केला असून काही आरोपींना अटक झाली आहे. या प्रकरणात सामील असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि कोणालाही सोडले जाणार नाही.दरम्यान, छत्तीसगड प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष दीपक बैज यांनी घटनेची निंदा करताना ती हृदयद्रावक असल्याचे म्हटले. त्यांनी वाळू माफियांना सरकारी संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप केला आणि दोन्ही बाजू भाजपशी संबंधित असल्याचे सांगितले..Amravati Crime: व्हिडिओ व्हायरलची धमकी देऊन विवाहितेवर अत्याचार; युवतीचा अश्लील व्हिडिओ केला व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.