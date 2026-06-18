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Crime News: वाळू माफियांचा रक्तरंजित हल्ला! फॉर्च्युनरमध्ये अडकवून भाजप नेत्यासह तिघांना जिवंत जाळलं

Three Killed After Violent Sand Mining Dispute Escalates in Chhattisgarh's Korea District : छत्तीसगडमध्ये वाळू उत्खननातील जुन्या वैमनस्यातून भीषण हल्ला; भाजप नेते भरत सिंह यांच्यासह तिघांचा मृत्यू, दोघे गंभीर जखमी, चार आरोपी अटकेत
Chhattisgarh Sand Mining Dispute: BJP Leader Among Three Killed in Brutal Attack

Chhattisgarh Sand Mining Dispute: BJP Leader Among Three Killed in Brutal Attack

esakal

Sandip Kapde
Updated on

छत्तीसगडमधील कोरिया जिल्ह्यात वाळू उत्खनन व्यवसायातील जुना वैरभाव हिंसक रूप धारण करून तीन जणांच्या जिवंत जाळण्याच्या घटनेत रूपांतरित झाला. या हल्ल्यात भाजप नेते भरत सिंह यांच्यासह दोन जणांचा मृत्यू झाला, तर दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केली असून, घटनेचा तपास सुरू आहे.

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