Alok Shukla IAS : अटक व्हावी म्हणून कोर्टात चकरा मारतोय माजी आयएएस अधिकारी, इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडलं; काय आहे प्रकरण ?

निवृत्त IAS आलोक शुक्ला हे नान घोटाळ्यातील आरोपी असून अटक व्हावी म्हणून कोर्टात वारंवार जात आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की ते आत्मसमर्पण केल्याशिवाय त्यांचा जामीन विचारात घेतला जाणार नाही.ईडीने ताब्यात घेण्यास नकार दिल्यामुळे प्रकरणात गोंधळ निर्माण झाला असून सोमवारी न्यायालय निर्णय घेणार आहे..छत्तीसगडमधील एका माजी आयएएस अधिकाऱ्याला तुरुंगात जायचे आहे पण त्याला अटक केली जात नाही. यामुळे तो वारंवार न्यायालयात जाऊन अटकेची मागणी करत आहे पण त्याची ही मागणी पूर्ण झालेली नाही. हे अजब प्रकरण पहिल्यांदाच समोर आले आहे. .आलोक शुक्ला हे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. ते छत्तीसगडचे मुख्य सचिव म्हणून काम करत होते. मागील दोन दिवसांत ते अटकेची मागणी करण्यासाठी दोनदा न्यायालयात गेला आहे, पण कोणीही त्यांना अटक करत नाही. तो अनेक तास न्यायालयाबाहेर बसून शरण येण्याची वाट पाहत आहे, पण कोणीही त्याला अटक करण्याची मागणी करत नाही..ते न्यायालयात आले आणि नंतर निराश होऊन परतले कारण त्यांना अटक झालेली नाही. तुम्हाला कदाचित प्रश्न पडेल की या दर्जाचा अधिकारी अटकेसाठी इतका हताश का आहे? तो एखाद्या गुन्हेगारासारखा न्यायालयात का येत आहे, तो शरण येऊ इच्छित आहे, पण त्याला अटक करण्यासाठी कोणीही नाही? तर नेमकी हे प्रकरण हे काय आहे जाणून घेऊया..निवृत्त आयएएस अधिकारी आलोक शुक्ला हे २०१५ मध्ये उघडकीस आलेल्या नान घोटाळ्यातील आरोपी आहेत. घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर त्यांनी छत्तीसगड एसीबीच्या तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांवर त्यांच्या बाजूने तथ्ये हाताळण्यासाठी दबाव आणल्याचा आणि जामिनासाठीच्या कार्यवाहीवर परिणाम केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. आयुष्य सुरळीत चालले होते, परंतु ईडीने तपास सुरू केल्यानंतर ईडीने आपली पकड घट्ट केली आणि त्यांनी शुक्ला यांना घेरण्याची तयारी केली. .हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की जर त्यांनी आत्मसमर्पण केले तरच त्यांचा जामीन विचारात घेतला जाईल. परिणामी, आलोक शुक्ला रायपूर न्यायालयात शरण येण्यासाठी पोहोचले. पण ईडीने त्यांना ताब्यात घेण्यास नकार दिल्याने या प्रकरणात एक नवीन वळण लागले. ईडीचे वकील सौरव पांडे यांनी असे का केले याची माहिती माध्यमांना दिली..सध्या निवृत्त आयएएस अधिकारी तुरुंगात जाणार हे निश्चित मानले जात आहे. न्यायालय आता सोमवारी या प्रकरणावर निर्णय घेईल. ईडीचे पथक दिल्लीहून येईल आणि त्यानंतर ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला जाईल. २०१५ मध्ये उघड झालेल्या छत्तीसगडमधील सर्वात मोठ्या बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपनी घोटाळ्याबाबत नवीन तथ्ये देखील समोर येऊ शकतात. येत्या काळात नान घोटाळ्याशी संबंधित आणखी अटक आणि राजकीय उलथापालथ झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. सध्या, एक निवृत्त अधिकारी त्यांच्या अटकेची वाट पाहत आहे आणि पुन्हा एकदा निराश होऊन न्यायालयातून परतले आहेत..FAQsप्रश्न 1: आलोक शुक्ला कोण आहेत? ➡️ आलोक शुक्ला हे छत्तीसगडचे माजी मुख्य सचिव आणि निवृत्त IAS अधिकारी आहेत.प्रश्न 2: त्यांच्यावर कोणता आरोप आहे? ➡️ ते 2015 च्या नान घोटाळ्यात आरोपी असून, तपासात अडथळा आणल्याचा आरोप आहे.प्रश्न 3: ते अटक का मागत आहेत? ➡️ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, त्यांचा जामीन अर्ज फक्त आत्मसमर्पणानंतरच विचारात घेतला जाईल.प्रश्न 4: ईडीने अटक का केली नाही? ➡️ ईडीच्या वकिलांनी तांत्रिक कारणांमुळे ताब्यात घेण्यास नकार दिला, ज्यामुळे प्रकरण गुंतागुंतीचे झाले.प्रश्न 5: पुढील कारवाई कधी होणार आहे? ➡️ सोमवारी रायपूर न्यायालयात या प्रकरणावर निर्णय होणार आहे.