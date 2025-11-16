Chhattisgarh: छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद शेवटची घटका मोजतोय; मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांचा दावा, पुनर्वसन धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी

जगदलपूर : छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद शेवटची घटका मोजत असून गेल्या दोन वर्षांत दोन हजारांहून अधिक नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली आहे, असे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांनी शनिवारी सांगितले. सरकारच्या प्रभावी पुनर्वसन धोरणामुळे राज्यात सकारात्मक परिस्थिती निर्माण झाल्याचा त्यांनी दावा केला..मुख्यमंत्री साय म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवाद निर्मूलन करण्याचा संकल्प केला आहे. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त जगदलपूर येथे आयोजित ‘जनजाती गौरव दिवस’ कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, नक्षलवाद संपुष्टात आल्यानंतर बस्तर विभागात वेगाने विकास होईल..साय म्हणाले, नक्षलवाद शेवटच्या टप्प्यात आहे. मोठ्या प्रमाणावर नक्षलवादी शरणागती पत्करत आहेत. सरकारने प्रभावीरीत्या पुनर्वसन धोरण लागू केले असून त्याचे परिणाम दिसत आहेत. डिसेंबर २०२३ मध्ये भाजप सत्तेत आल्यानंतर दोन वर्षांत दोन हजारांहून जास्त नक्षलवाद्यांनी शस्त्र खाली ठेवली आहेत. शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांना रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येत असून प्रशिक्षणकाळात महिन्याला दहा हजार रुपये मदत दिली जात आहे. .ते पुढे म्हणाले की, छत्तीसगड कधीकाळी नक्षलवादाने सर्वाधिक ग्रस्त राज्य होते. परंतु डबल इंजिन सरकार असल्याने सुरक्षा दल आता पूर्ण तयारीने नक्षलवादाविरुद्ध लढत आहे. राज्य सरकारच्या योजनेतून बस्तरमधील ३२७ गावांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी, शाळा, रुग्णालये, रेशन सुविधा व दूरसंचार सेवा पोचल्या आहेत. बस्तरच्या पर्यटन व्यवसायाला चालना दिली जात असून नव्या औद्योगिक धोरणात पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला आहे..गेल्यावर्षी बस्तर ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धेत १.६५ लाख लोकांनी सहभाग घेतला, तर यावर्षी सहभाग वाढून ती संख्या तीन लाखांवर गेली आहे. बस्तर पांडुम महोत्सव देखील आयोजित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. साय म्हणाले की, बस्तरमधील लोक आता विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्यास उत्सुक असून नक्षलवादाच्या सावटातून मुक्त होण्याची त्यांची इच्छा आहे. .CM Yogi Adityanath : सोनभद्रमध्ये फुटला विकासाचा 'बॉम्ब'! सीएम योगींनी एकाच दिवसात दिली ५४८ कोटी रुपयांची भेट.यावेळी त्यांनी केंद्राच्या धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान आणि पीएम जनमन योजनांतील कामांचाही उल्लेख केला. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जनजाती गौरव दिवस साजरा केला जात असून, या उत्सवाचा राज्यस्तरीय समारोप २० नोव्हेंबर रोजी अंबिकापूर (सरगुजा) येथे होणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.