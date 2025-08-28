देश

धक्कादायक! बदला घेण्यासाठी शिक्षकाने 426 विद्यार्थ्यांच्या अन्नात घातलं फिनाईल; आरोपी शिक्षकाला तत्काळ अटक, नेमकं काय घडलं?

Shocking incident in Sukma : Phenyl mixed in hostel food - ४२६ विद्यार्थ्यांच्या जेवणात फिनाईल मिसळणारा शिक्षक तुरुंगात, वसतिगृहातील जेवण विषारी करण्याचा कट उधळला
Shocking incident in Sukma
Shocking incident in Sukmaesakal
सकाळ डिजिटल टीम
Sukma Teacher Arrested : छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यातील पाकेला पोर्टा केबिन निवासी विद्यालयात घडलेली एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथे तब्बल ४२६ विद्यार्थ्यांच्या जेवणात फिनाईल मिसळल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी (Police) आरोपी शिक्षक धनंजय साहू याला अटक केली असून, न्यायालयाने त्याला १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवले आहे.

