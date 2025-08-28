धक्कादायक! बदला घेण्यासाठी शिक्षकाने 426 विद्यार्थ्यांच्या अन्नात घातलं फिनाईल; आरोपी शिक्षकाला तत्काळ अटक, नेमकं काय घडलं?

Sukma Teacher Arrested : छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यातील पाकेला पोर्टा केबिन निवासी विद्यालयात घडलेली एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथे तब्बल ४२६ विद्यार्थ्यांच्या जेवणात फिनाईल मिसळल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी (Police) आरोपी शिक्षक धनंजय साहू याला अटक केली असून, न्यायालयाने त्याला १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवले आहे..वादातून घेतला बदलापोलिस तपासानुसार, आरोपी शिक्षक साहू आणि वसतिगृह अधीक्षक दुजल पटेल यांच्यात गेल्या वर्षभरापासून वाद सुरु होता. याआधी साहू अधीक्षक पदावर होता. मात्र, एका विद्यार्थ्याला मारहाण करून गंभीर दुखापत केल्यामुळे त्याची पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. त्यानंतर दुजल पटेल यांची अधीक्षक म्हणून नियुक्ती झाली. या रागातूनच साहूने विद्यार्थ्यांच्या जेवणात फिनाईल मिसळल्याचे तपासात स्पष्ट झाले..प्रशासनाची तत्काळ कारवाईघटना उघड झाल्यानंतर प्रशासनाने तत्काळ कारवाई केली. कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव यांनी आरोपी शिक्षकाला निलंबित केले. अधीक्षक दुजल पटेल यांनाही पदावरून हटवून समग्र शिक्षण विभागात हलवण्यात आले. तसेच सहाय्यक अधीक्षक गौतम कुमार ध्रुव यांचीही बदली करून त्यांना माध्यमिक शाळेत पाठवण्यात आले. त्यांच्या जागी भवनसिंग मंडावी यांची नवी अधीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..काय म्हणाले सुकमा जिल्ह्याचे एसपी?सुकमा जिल्ह्याचे एसपी रोहित शाह यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या अन्नात फिनाईल मिसळणाऱ्या आरोपी शिक्षकाला अटक करण्यात आली असून, न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.