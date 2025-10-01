kidney failure: किडनी फेल झाल्याने सहा मुलांचा मृत्यू; कफ सीरपने घेतला चिमुकल्यांचा जीव

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेशातल्या छिंदवाडा येथे एक धक्कादायक घटना घडली आहे. किडनी फेल झाल्याने तब्बल सहा मुलांचा मृत्यू झालाय. या घटनेमुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. मृत मुलांच्या बायोप्सी रिपोर्टमधून मृत्यूचा अंदाज बांधला जातोय. या रिपोर्टवरुन या मुलांचा मृत्यू कफ सीरपमुळे झाल्याचं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे..सहा मुलांचा मृत्यू झाल्यानंतर तज्ज्ञ डॉक्टर पवन नंदुरकर यांनी संगितलं की, नागपूरवरून मृत मुलांचा किडनी बायोप्सी रिपोर्ट प्राप्त झाला आहे. त्यात नमूद केल्याप्रकरणा कुठल्यातरी विषारी घटकामुळे किडनीला बाधा झाली. मृत मुलांच्या शरीरात कफ सीरप कॉमन आढळलं आहे.डॉक्टर म्हणाले की, जुन्या संशोधनात असे आढळले आहे की जेव्हा हे कफ सीरप, पॅरासिटामॉल सीरप किंवा कोल्ड सीरप बनवले जाते, तेव्हा डाय इथिलिन ग्लायकॉल बाधित होण्याची शक्यता असते. सध्याची परिस्थिती तशीच आहे. पहिली शक्यता आहे की, हे सीरप दूषित असू शकते, जे सर्व मुलांमध्ये आढळले आहे..ST Bus Fare Update : दिवाळीत गावी जाणाऱ्या प्रवाशांना एसटी महामंडळाचा दिलासा, हंगामी भाडेवाढ केली रद्द .डाय इथिलिन ग्लायकॉलचे दूषित झाले असेल आणि त्यामुळे किडनीला इजा झाली असेल, अशी शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने संशयित पॅरासिटामॉल आणि क्लोरोफिनामाइनचे कफ सिरप विकण्यावर बंदी घातली आहे.दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने डॉक्टर आणि पालकांसाठी सूचना जारी केली आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात एकूण १५ प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यात ६ मुलांचा मृत्यू झाला आहे. बुधवारी एका मुलाला नागपूर येथे पाठवण्यात आले आहे. तसेच, ४ गंभीर मुलांवर नागपूरमध्ये उपचार सुरू आहेत..Dussehra Festival: दसरा महागला, आवक घटली! फुलबाजार ‘सोन्या’ने सजला.या घटनेनंतर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर मनीष शर्मा यांनी दोन्ही कफ सिरप बॅन करण्याचा निर्णय घेतलाआहे. डॉक्टरांनी हे दोन्ही सिरप्स लिहून देऊ नयेत, अशा सूचना दिल्या आहेत. शिवाय पालकांनीही ही औषधे खरेदी न करण्याचं आवाहन आरोग्य प्रशासनाने केलं आहे..मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला म्हणाले की, या प्रकरणाची कसून चौकशी होणार आहे. यासंबंधीचा रिपोर्ट आयसीएमआर आणि नागपूर येथील संस्थेला पाठविण्यात आला आहे. सहा चिमुकल्यांचे मृत्यू नेमके कशामुळे झाले? तापेमुळे, औषधामुळे की इतर कोणत्या कारणामुळे? याची चाचणी सुरु आहे. त्यानंतर अधिकृत माहिती दिली जाईल, असं ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.