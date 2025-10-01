देश

kidney failure: किडनी फेल झाल्याने सहा मुलांचा मृत्यू; कफ सीरपने घेतला चिमुकल्यांचा जीव

Cough Syrup Tragedy in Chhindwara Six Children Die of Kidney Failure; Diethylene Glycol Contamination Suspected: अत्यंत दुर्दैवी घटनेने राज्य हादरुन गेलं आहे. या प्रकरणाची कसून चौकशी करण्याची मागणी होतेय.
kidney failure: किडनी फेल झाल्याने सहा मुलांचा मृत्यू; कफ सीरपने घेतला चिमुकल्यांचा जीव
संतोष कानडे
Updated on

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेशातल्या छिंदवाडा येथे एक धक्कादायक घटना घडली आहे. किडनी फेल झाल्याने तब्बल सहा मुलांचा मृत्यू झालाय. या घटनेमुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. मृत मुलांच्या बायोप्सी रिपोर्टमधून मृत्यूचा अंदाज बांधला जातोय. या रिपोर्टवरुन या मुलांचा मृत्यू कफ सीरपमुळे झाल्याचं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे.

