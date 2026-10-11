Delhi Protest: आंदोलकांना रोखले;अभिजित दीपकेंसह अनेक नेत्यांची धरपकड

नवी दिल्ली, : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आज देशभर कॉक्रोच जनता पक्षाचे (सीजेपी) कार्यकर्ते मैदानामध्ये उतरले खरे, पण ठिकठिकाणी पोलिसी बळाचा वापर करून त्यांना रोखण्यात आले. या आंदोलनाचे मुख्य केंद्र असलेल्या राजधानी दिल्लीमध्ये सात हजार कार्यकर्त्यांची धरपकड करण्यात आली. ‘सीजेपी’चे वरिष्ठ नेतृत्व अभिजित दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना विमानातूनच ताब्यात घेण्यात आले. दरम्यान, या आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाची रविवारी विशेष सुनावणी होणार आहे.या आंदोलनास बळ देऊ पाहणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्रिपुराचे माजी मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.‘सीजेपी’च्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आता विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी मैदानामध्ये उतरली असून सोमवारी (ता.१२) आंदोलनाचे रणशिंग फुंकण्यात येईल. .आंदोलकांना रोखलेया आंदोलनामध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी या देखील सहभागी होणार आहेत. मानवाधिकार कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी देखील या आंदोलनात उडी घेतली असून आज ज्यांना अटक करण्यात आली त्यांना उद्यापर्यंत सोडले नाही तर आपण पदयात्रा काढू किंवा थेट उपोषणालाच बसू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.विमानामध्येच कारवाईदिल्ली विमानतळावर दाखल झालेल्या विमानातील प्रवासी उतरण्यापूर्वीच राजधानीतील महिला पोलिस आणि काही अधिकारी दीपके आणि रांका यांना ताब्यात घेण्यासाठी विमानामध्ये दाखल झाले. ‘‘दिल्ली पोलिस आम्हाला थेट विमानातूनच अटक करण्यासाठी आले आहेत, इंदिरा गांधी यांच्याकडूनही अशा प्रकारची वागणूक देण्यात आली नव्हती. ही हुकूमशाही आहे; या आम्हाला अटक करा,’’ असे आवाहन दीपके यांनी केले. दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यासाठी पुरुष पोलिसांऐवजी महिला पोलिसांना समोर करण्यात आले. आंदोलकांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये ठेवण्यात आले..ध्रुव राठी पोलिसांच्या ताब्यातलोकप्रिय यूट्यबर, मूळचा हरियानाचा पण जर्मनीचा नागरिक असलेला ध्रुव राठीही जंतरमंतरवरील आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी जर्मनीहून येथे आला होता. पोलिसांनी त्यालाही आज सकाळीच त्याच्या पालकांच्या गुरुग्राममधील निवासस्थानाहून ताब्यात घेतले. ध्रुव राठीने शनिवारी रात्री इंडिया गेट परिसरातून व्हिडिओ पोस्ट करीत त्याच्या फॉलोअरला जंतरमंतरवरील आंदोलनासाठी आपण दिल्लीत दाखल झाल्याची सूचना केली होती..वकिलांचा मोर्चा, सरन्यायाधीशांचा हस्तक्षेपल्युटन्स दिल्लीमध्ये आज पहाटेपासूनच प्रचंड बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. सर्व रस्त्यांवर बॅरिकेड लावण्यात आले होते. आंदोलकांना त्यामुळे जंतरमंतरवर जाताच आले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुमारे शंभर वकिलांनी भगवानदास रोड आणि कॅनॉट प्लेस भागामध्ये मोर्चा काढून ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. पोलिसांनी कारण नसताना बळाचा वापर केल्याचा आरोप या आंदोलकांनी केला आहे. पोलिसी बळाच्या वापरावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर काही आंदोलकांची मुक्तता करण्यात आली..आज पुन्हा आंदोलनचार माजी मुख्यमंत्र्यांसह अनेक आंदोलक पोलिसांच्या ताब्यात.बहुतांश आंदोलकांची रात्री उशिरा सुटका.अभिजित दीपके, यूट्यूबर ध्रुव राठी यांना रात्रीपर्यंत ताब्यातचकॉक्रोच जनता पार्टीने रविवारी पुन्हा आंदोलन करण्याची घोषणा शनिवारी रात्री केली.पुन्हा जंतरमंतरवर मोर्चा काढण्याचा निर्धारअजिंक्य शिंदेंकडे नेतृत्वदिल्लीत पोलिस आपल्याला ताब्यात घेणार याची पूर्वकल्पना असल्यामुळे दीपकेंनी आंदोलनाचे नेतृत्व ‘सीजेपी’चे राष्ट्रीय संघटन प्रभारी अजिंक्य शिंदे करणार असल्याची घोषणा याआधीच केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.