Election Commission of India : विरोधकांच्या निशाण्यावर असलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे वेतन किती?

नवी दिल्ली : देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या असहमत मतांना डावलून एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर एका अहवालानंतर ठेवण्यात आला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांनी मोर्चाही काढला. या राजकीय गदारोळात ज्ञानेश कुमार यांचे वेतन, मिळणाऱ्या सुविधा आणि त्यांची संपत्ती याविषयीची सविस्तर माहिती.वेतन आणि मिळणाऱ्या सुविधा'मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम २०२३' नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे वेतन केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट सचिवांच्या समकक्ष असते. त्यानुसार ज्ञानेश कुमार यांना दरमहा २ लाख ५० हजार रुपये मूळ वेतन (Basic Salary) आणि भत्ते मिळतात. याशिवाय दरमहा ३४ हजार रुपयांचा विशेष सत्कार भत्ता मिळतो (या भत्त्यावरील प्राप्तिकर सवलत निवडणूक आयुक्तांनी स्वेच्छेने सोडली आहे). तसेच त्यांना शासकीय निवासस्थान, अंगरक्षक, वाहन व चालक, मोफत वैद्यकीय सेवा, कुटुंबियांसह प्रवास सवलत (LTC) आणि सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शनची सुविधा मिळते..आयआयटी ते हार्वर्ड; असा आहे प्रशासकीय प्रवासज्ञानेश कुमार हे १९८८ च्या बॅचचे केरळ केडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी आयआयटी कानपूरमधून सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक., तर अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आले, तेव्हा ते केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या काश्मीर विभागाचे संयुक्त सचिव होते. तसेच अयोध्येतील 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'च्या स्थापनेतही त्यांचे महत्त्वाचे योगदान राहिले. सहकार व संसदीय कार्य मंत्रालयाचे सचिव राहिलेल्या कुमार यांची २०२४ मध्ये निवडणूक आयुक्त, तर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती झाली..Strait of Hormuz Attack : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजावर क्षेपणास्त्र हल्ला; ११ भारतीय खलाशी जखमी.खासदारांप्रमाणे संपत्ती जाहीर करणे बंधनकारक आहे का?खासदार किंवा आमदारांप्रमाणे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आपली एकूण संपत्ती सार्वजनिक करणे कायद्यानुसार बंधनकारक नाही. माजी तृणमूल काँग्रेस खासदार साकेत गोखले यांनी माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) त्यांच्या २०१५ ते २०२३ या काळातील स्थावर मालमत्तेची माहिती मागितली होती; मात्र केंद्रीय कार्मिक विभागाने (DoPT) माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८(१)(j) चा हवाला देत ही वैयक्तिक माहिती असल्याचे सांगून तपशील देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे त्यांच्या अधिकृत एकूण संपत्तीची सार्वजनिक नोंद उपलब्ध नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.