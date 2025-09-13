Chief Justice Bhushan Gavai: देशात सर्वांनाच शुद्ध हवेचा अधिकार; सरन्यायाधीश गवई ,फटाक्यांवर बंदी केवळ दिल्लीपुरतीच का?

नवी दिल्ली : ‘‘केवळ दिल्लीच नव्हे तर देशभरातील लोकांना शुद्ध हवेचा अधिकार आहे,’’ असे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शुक्रवारी प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर झालेल्या सुनावणी दरम्यान सांगितले. .फक्त दिल्लीमध्ये फटाक्यांवर बंदी घालता येणार नाही. बंदी घालायची असेल तर देशभर फटाक्यांवर बंदी घातली पाहिजे. खास दर्जाचे लोक राहतात, म्हणून दिल्लीसाठी विशेष नियम लावता येणार नाहीत, असे सरन्यायाधीश म्हणाले..दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात फटाक्यांची निर्मिती, विक्री, साठवणूक आणि वाहतूक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. ‘‘गतवर्षी हिवाळ्यात मी अमृतसरला गेलो होतो. त्यावेळी तेथील प्रदूषणाची स्थिती दिल्लीपेक्षा वाईट होती,’’ असा दाखला सरन्यायाधीश गवई यांनी सुनावणी दरम्यान दिला. ‘‘श्रीमंत लोक स्वत:ची जास्त काळजी घेतात. प्रदूषण वाढल्यानंतर ते दिल्लीच्या बाहेर जातात,’ असे याप्रकरणातील वकील अपराजिता सिंह यांनी युक्तिवादात सांगितले..‘हवा व्यवस्थापन’ला नोटीसयाचिकेची दखल घेत न्यायालयाने हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाला नोटीस बजावत दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. दिल्लीत फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर फटाकेविक्रेत्यांनी या निर्णयाला आव्हान दिले होते. फटाके व्यवसायावर अनेक कुटुंबे अवलंबून आहेत. त्यामुळे फटाक्यांवरची बंदी उठवली जावी, असे त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. मात्र, गत एप्रिल महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने बंदी उठवण्यास नकार दिला होता. हरित फटाक्यांसाठी जो उपाय सुचविण्यात आला होता, त्यावर विचार करण्यास केंद्र सरकार आणि ‘निरी’ संस्था तयार नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील डी. शेषाद्री नायडू आणि के. परमेश्वर यांनी खंडपीठाला सांगितले..Truck Accident: नांदेडहून गुजरातकडे निघालेल्या ट्रकचा पातूरजवळ अपघात; चालक आणि मित्र ठार, परिवारावर दु:खाचा धक्का.फटाक्यांवर बंदी कायमफटाक्यांवर बंदी घालण्यासाठी जे धोरण अवलंबण्यात आले आहे ते कायम राहीलच, पण अशी बंदी देशव्यापी असली पाहिजे, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश गवई यांनी केली. यावर फटाके विक्रेत्यांनी २०२७-२८ पर्यंत परवाने घेतले आहेत, मात्र बंदीमुळे त्यांना व्यवसाय करता येत नसल्याचे नायडू म्हणाले. याचिकाकर्त्यांमध्ये असोसिएशन ऑफ फायरवर्क ट्रेडर्स, इंडिक कलेक्टिव्ह आणि हरियाना फायरवर्क मॅन्युफॅक्चरर्स यांचा समावेश होता. हरित फटाक्यांसाठी धोरण आखले जाणार असून तज्ज्ञांशी चर्चा करूनच धोरणाची निश्चिती केली जाणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.