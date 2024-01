सरन्यायाधीशांनी वरिष्ठ वकिलाला ऑफर केली खुर्ची, सुप्रीम कोर्टाची परंपरा मोडायला का तयार झाले चंद्रचूड?

नवी दिल्ली- भारताचे सरन्यायाधीश सध्या विविध कारणासाठी चर्चेत राहत आहेत. कोर्टरुममध्ये सुनावणी दरम्यान विविध घटना घडत असतात. अशाच एका प्रकरणात सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी एका वकिलाला सुनावलं होतं. त्यावेळी चंद्रचूड चांगलेच गरम झाल्याचं सांगितलं जातं. दुसऱ्या एका प्रसंगात सरन्यायाधीश यांचा मवाळ गुण पाहायला मिळाला. कोर्टरुममध्ये सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी एका वरिष्ठ वकिलाला खुर्चीवर बसण्याची ऑफर दिली.

सुनावणी सुरु होती. यावेळी वरिष्ठ वकिलांना पाठ दुखीचा त्रास होत होता. यावेळी चंद्रचूड यांनी स्वत:हून त्यांना खुर्चीवर बसून सुनावणीत सहभाग घेण्याचा सल्ला दिला. कोर्ट रुममध्ये असं सहसा होत नाही. कोर्टाच्या पंरपरेनुसार वकिलाने उभा ठाकून आपलं म्हणणे मांडावे लागते. पण, याप्रकरणात डीवाय चंद्रचूड यांनी वरिष्ठ वकील राजीव धवन यांना खुर्चीवर बसून बाजू मांडण्यास सांगितले. (Chief Justice offered a chair to a senior lawyer rajiv dhwan why DY Chandrachud ready to break the tradition of the Supreme Court)