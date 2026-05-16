बेरोजगार तरुण झुरळांसारखे, चळवळीत जाऊन व्यवस्थेवर हल्ला करतात; सरन्यायाधीशांनी ज्येष्ठ वकिलाला फटकारले

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी आज देशभरातील बेरोजगार तरुणांची तुलना ही झुरळांशी केली. 'ही तरुण मंडळी पुढे जाऊन माध्यमे, समाजमाध्यमांमध्ये जातात, काहीजण माहिती अधिकार कार्यकर्ते (आरटीआय) बनून थेट व्यवस्थेवर हल्ले करू लागतात,' असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमल्ल्या बागची यांच्या खंडपीठाने एका वकिलाला 'वरिष्ठ अधिवक्ता' पदाचा पाठपुरावा केल्याबद्दल फटकारताना ही टिपणी केली. Supreme Court Observation on Unemployed Youth Sparks Debate.'समाजात आधीच असे 'परजीवी' आहेत जे व्यवस्थेवर हल्ला करतात,' असे सांगत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यालाच विचारले की, 'त्याला त्यांच्याशी हातमिळवणी करायची आहे का?' 'संपूर्ण जग वरिष्ठ (अधिवक्ता) होण्यासाठी पात्र असू शकते पण तुम्ही मात्र नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला वरिष्ठ अधिवक्ता पद बहाल केले तर त्याचे व्यावसायिक वर्तन पाहून सर्वोच्च न्यायालय ते रद्द करेल,' असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याने फेसबुकवर वापरलेल्या भाषेचाही उल्लेख केला. या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने संबंधित विधिज्ञाच्या वर्तनाला तीव्र आक्षेप घेत नाराजी व्यक्त केली..Supreme Court: ५०% कर्मचारी WFH वर, आठवड्यातून 2 दिवस Virtual Hearing; मोदींच्या आवाहनानंतर मोठा निर्णय.यानिमित्ताने बार कौन्सिलच्या कार्यप्रणालीतील त्रुटींवरही न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले, " ज्यांना कोणताही रोजगार मिळत नाही किंवा व्यवसायात स्थान मिळत नाही. त्यांच्यापैकी काही माध्यमे, काही समाजमाध्यमांत सक्रीय आहेत तर आणि काहीजण माहिती अधिकार कार्यकर्ते बनले आहेत आणि ते प्रत्येकावर हल्ला करू लागतात.".पाठपुरावा करायचा नसतो'खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला त्याच्याकडे इतर कोणताही खटला नाही का,' अशी विचारणा केली. 'वरिष्ठ अधिवक्ता म्हणून नियुक्त होऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीचे हे वर्तन आहे का? हे पद एखाद्या व्यक्तीला बहाल केले जाते, त्याचा पाठपुरावा करायचा नसतो. तुम्ही त्याचा पाठपुरावा करत आहात. हे योग्य वाटते का?' अशी विचारणाही न्यायालयाकडून करण्यात आली. याप्रकरणी याचिकाकर्त्याने खंडपीठाची माफी मागितली तसेच याचिकाही मागे घेतली..न्यायालय म्हणाले?काळे कोट परिधान करणाऱ्या अनेकांच्या पदव्यांच्या सत्यतेबद्दल गंभीर शंका असल्याने, त्यांच्या पदव्यांची पडताळणी करण्यास केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) सांगावे असे वाटते. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया या विषयावर कधीही काहीही करणार नाही कारण त्यांना त्यांच्या मतांची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.